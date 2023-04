Champions League, tekniku Pioli: Napoli i frikshëm, por tifozeria do motivojë Milanin tim

Milan do të përballet sërish me Napolin, por jo në kampionat. Kuqezinjtë do tentojnë të mposhtin në shtëpi napoletanët të mërkurën mbrëma, në sfidën që do shkojë për llogari të çerekfinales së parë të UEFA Champions League. Tekniku i kampionëve të Italisë, Pioli i është përgjigjur pyetjeve të gazetarëve.









“Osimhen është një sulmues i madh, që ka bërë gola vazhdimisht si në kampionat ashtu edhe në Europë, por Napoli përpara sfidës me ne ka fituar gjithmonë edhe pa të në skuadër. Kanë sulmin më të mirë në Champions dhe do të jetë një ndeshje e vështirë, por Napoli është i frikshëm edhe pa të në skuadër.

Do të jetë një gjë krejt ndryshe, një sfidë që do të luhet në 180 minuta. E dimë që duhet të luajmë një ndeshje të madhe, kundër një kundërshtari që është shumë i fortë. Do të zbresë në fushë e gjithë San Siro. Tifozët tanë do të na japin një motiv më shumë për të dhënë maksimumin”.

Fitore 1-0? Ne duhet të zhvillojmë një ndeshje të madhe. Kundërshtari të imponon të luash me një nivel të lartë loje dhe jemi të përqëndruar për të bërë këtë gjë. Ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm ndaj çdo situate, sepse Napoli ka kualitet të lartë dhe mund të shfrytëzojë çdo gabim që ne mund të bëjmë. Nuk duhet ta ulim nivelin e përqëndrimit sepse ai i kundërshtarit është shumë i lartë” – tha ai.