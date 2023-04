Dallëndyshe Bici refuzoi takimin, banorët e Bërxullës i vendosin ultimatum: Keni 24 orë kohë! Po kërkojnë të na provokojnë, por…

Banorët e Bërxullës për më shumë se një orë protestuan para zyrave të Kadastrës, ku kërkuan takim me drejtoreshën, Dallëndyshe Bici. Ata u futën edhe brenda ambienteve, ku qëndruan për disa minuta para zyrës së Bicit, por ajo refuzoi t’i takonte.









Në përfundim, banorët i vunë ultimatum 24 orë kohë, duke i bërë thirrje edhe kreut të Kadastrës për zonën Vorë-Kamëz që t’i japin një përgjigje për certifikimin e pronave.

Në të kundërt u shpreh banorët, ditën e enjte nuk do të lejojnë punëtorë të futen në zyrat e Kadastrës.

“Dyert nuk na hapen, nuk duan që ne të marrim zgjidhje në mënyrë ligjore, por këta kërkojnë të na provokojnë për akte dhune dhe të na çojnë në polici. Ne nuk do biem pre e provokimeve.

24 orë që i kam thënë kohë atij zotërisë, mos i duket çudi. Pasnesër në orën 7 e 30 nuk do hyjnë brenda. Do ja bllokojmë drejtorinë. Asnjë punonjës nuk do hyjë brenda. Ne nuk do ushtrojmë dhunë, por do bllokojmë hyrjen në zyra. Nuk do ushtrojmë dhunë, por do bllokojmë hyrjen. 24 orë, Agron Sherit që është drejtori i kadastrës Vorë Kamëz”.