‘Fushata e partive politike ka probleme”/ Përfaqësuesi i KRIIK Albania: Çdo shpenzim jashtë premtimeve duhet të kthehet tek arka e KQZ

Taulla theksoi bindjen se partitë politike duhet të jenë më pranë qytetarëve me një fushatë konkrete dhe jo me mbjellje peme, pasi kjo e fundit përcaktohet si blerje e votës.

KRIIK ka monitoruar disa fushata elektorale ku ajo që bën dallim është tentativa për blerjen e votës dhe shpenzimeve elektorale.

Taulla i mëshon faktit se, mungesa e zyrave elektorale të partive politike tregon se shepnzimet për këtë fushatë po tentohet të jenë të vogla.

Pjesë nga intervista e Dritan Taulla, përfaqësues i KRIIK Albania

I vendoset tritol kryetar të PD në Vaun e Dejës, a e komprometon procesin që në fillim?

Një veprim i tillë ndaj kujdo është problematik, por kur kemi të bëjmë me një person që do kandidojë merr një tjetër ambivalencë.

Po e vëzhgoni këtë ngjarje?

Jo nuk jemi duke e monitoruar këtë ngjarje.

Sot ka nisur fushata elektorale, për PS do të kemi një fushta Low Cost

Fushata zyrtare nis në 13 prill. De facto fushata prej vitesh nuk nis në datën që përcakon kuadri ligjor, pasi nuk thotë çfarë ndodh nëse ti e nis në një ditë tjetër.

Çfarë ndodh?

Nuk ndodh asgjë pasi nuk ka një përcaktim të saktë. Por formalisht partitë politike kanë pasur ditën e fillimit të fushatës. Këtë vit edhe çelja zyrtare po bëhet tre ditë përpara.

Kemi një fushta low-cost, si e shikoni këtë gjë, duke bërë edhe një krahasim?

Këtë do ta shikojmë kur të bëhen raportimet. Pasi shpenzimet nuk janë vetëm banderolat. Do komentoja pjesën e fushatës mes mbjellies së pemës, kemi një aktivitet të ligjit zgjedhor, pasi e ka të përcaktuar se cilat janë shpenzimet për fushatën zgjedhore. Nëse PS do ti raportojë në KQZ këto si shpenzime të fushatës zgjedhore do të duhet që këto para të kthehen pas, nëse nuk shpenzohen për qëllime të fushatës duhet të kthehen pas. Mund të ketë nevojë për pemë por është detyrë e institucioneve shtetërore ti bëjnë këto. Gjatë fushatës partitë politike duhet të bëjnë premtimet për qytetarët. Të tjerat janë tentavia për të devijuar mosbërjen e një fushate me një kontent.

Do të ketë apo jo një kontent sipas jush?

Atë e ka në dorë zgjedhësi se çfarë platforme komunikimi do të preferojë. Bazuar në eksperiencat e mëparshme do të shikojmë pak përmbajtje reale.

Palmat nga Kamza deri në Rinas kanë kushtuar mbi 5 milion euro. Mund të jetë më e shtrenjtë?

Edhe mundet, por nuk i dimë planet e vërteta, pasi duhet parë si do raportohen në KQZ këto shpenzime.

A po tenton të bëjë para mes fushatës Rama?

Nuk mund të spekulloj me këtë, ky është një aktivitet që nuk është fushatë elektorale. Nuk është hera e parë që PS e bën një veprim të tillë. Në Floq të Korçës PS dha lekë, dhe KRIIK e kritikoi pasi nuk u bë për fushatë por për blerje të votës. Edhe kodi zgjedhor e ndalon. Ajo po përsëritet në zgjedhjet e sivjetshme, PS duhet të dalë në terren.

Pra pa siguruar vota në mëyra të tërthorta?

Fushata e subjekteve të tjera zgjedhore duhet parë. Nëse u referohemi koalicionit Bashkë Fitojmë, mund të konsiderohet fushatë.

Fakti që qeveria ka një fushata low cost. Mendoni se ka pasur shpenzime deri tani?

E vështirë të identifikosh shpenzimet. Në disa ndryshime në krahasim me fushatat e mësparshme. Ka psaur zyra të shumta zgjedhore. Në këto zgjedhje, zyrat janë inekzistente ose janë të pabranduara, pa logo. Këtë ndryshim po e shikojmë në krahasim me zgjedhjet e mëparshme. Nëse do ketë më pak zyra do ketë më pak kosto. Nëse i referohemi shpenzimet në rrjetet sociale, shihet që shpenzimet janë më të pakta për reklmana në FB dhe Instagram.

Sot ka pasur edhe masa administrative nga ana e KAS për disa bashki, Mjaftojnë këto për të parandaluar masat?

Jo. Do duhet të shikohet e zbardhur vendimi i KAS. Një pjesë e denoncimeve janë të bëra nga KRIIK. Ato kanë qënë në një nivel sanksioni për deputetët që po keqpërdorin burimet shtetërore. KAS vendosi të sanksiononte disa zyrtarë për raportim me vonesë të problemeve.

Ku qëndron ky problem madhor?

Jemi në keqpërdorimin e burimeve shtetërore. Keqpërdorimi i makinave të administratës. Por edhe më tej. Kur një deputet dhe drejtues politik shkon në krah të kryetarit të bashkisë dhe thotë që të votoni për këtë, edhe kjo është një retorikë e burimeve shtetërore. Pra ky kryetar mbështetet nga qeveria. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Kjo krijon një fushë beteje të pabarabartë. Nuk ka nevojë që pushteti lokal të kthehet në shtojcë të pushteti qendror.

Sa i takon financimit të partive politike, sa e lehtë është të monitorohet

Nuk ështe e lehtë. Njërin e monitorojmë si shpenzimet në FB dhe Instagram. KRIIK ka nxjerrë 5 faqe në FB që kanë bërë propagandë që kanë shpenzuar 32 mijë dollar për reklama në rrjete sociale. Kjo mund të identifikohet por ka edhe të tjera postime.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare