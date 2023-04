Gjysma lindore e Evropës i përgjigjet Macronit: Ne kemi nevojë për SHBA-në

Ndaloni ta largoni Evropën nga Shtetet e Bashkuara, të trembur zyrtarët e Evropës Qendrore dhe Lindore thane të martën, ndërsa komentet e presidentit francez Emmanuel Macron vazhduan të valëviteshin në të gjithë kontinentin.









Macron tronditi aleatët në gjysmën lindore të BE-së pas një vizite në Kinë javën e kaluar kur paralajmëroi kontinentin që të mos tërhiqej në një mosmarrëveshje SHBA-Kinë mbi Tajvanin, ishullin e vetëqeverisur që Pekini e pretendon si të tijin, duke iu lutur fqinjëve të tij të shmangin shndërrimin në Uashington dhe “vasalë” të Pekinit.

Komentet tronditën ata pranë skajit lindor të BE-së, të cilët kanë favorizuar historikisht lidhje më të ngushta me amerikanët – veçanërisht në fushën e mbrojtjes – dhe kanë shtyrë për një qasje larguese ndaj Pekinit.

“Në vend të ndërtimit të autonomisë strategjike nga Shtetet e Bashkuara, unë propozoj një partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara”, tha të martën kryeministri polak Mateusz Morawiecki përpara se të nisej për në SHBA, në të gjitha vendet, për një vizitë tre-ditore.

Privatisht, diplomatët ishin edhe më të sinqertë.

“Ne nuk mund ta kuptojmë pozicionin [e Macron] për marrëdhëniet transatlantike gjatë këtyre kohërave shumë sfiduese”, tha një diplomat nga një vend i Evropës Lindore, i cili, si të tjerët, foli në kushte anonimiteti për t’u shprehur lirisht. “Ne si BE duhet të jemi të bashkuar. Fatkeqësisht, kjo vizitë dhe vërejtjet franceze pas saj nuk janë të dobishme”.

Reagimet pasqyrojnë ndarjet e gjata që ziejnë brenda Evropës mbi mënyrën se si të mbrohet më së miri. Macron ka argumentuar prej kohësh që Evropa të bëhet më autonome ekonomikisht dhe ushtarakisht – një shtytje që shumë në Evropën Qendrore dhe Lindore frika mund të largojë ndihmën e vlefshme të SHBA-së për të mbajtur Rusinë larg, edhe nëse ata mbështesin rritjen e aftësisë së BE-së për të vepruar në mënyrë të pavarur.

“Në botën aktuale të ndryshimeve gjeopolitike, dhe veçanërisht përballë luftës së Rusisë kundër Ukrainës, është e qartë se demokracitë duhet të punojnë më afër së bashku se kurrë më parë”, tha një tjetër diplomat i lartë nga Evropa Lindore. “Të gjithëve duhet të kujtohemi për mençurinë e ambasadorit të parë të SHBA-së në Francë, Benjamin Franklin, i cili me të drejtë tha se ose do të qëndrojmë së bashku ose do të varemi veçmas”.

Macron, një diplomat i tretë i lartë nga i njëjti rajon, u shpreh sërish i pavarur: “Nuk është hera e parë që Macron ka shprehur pikëpamje që janë të tijat dhe nuk përfaqësojnë pozicionin e BE-së”.

Duke ecur në polemika

Në intervistën e tij, Macron preku një temë të tensionuar brenda Evropës: si duhet të balancohet ajo kundër luftës së superfuqive midis SHBA-së dhe Kinës.

Presidenti francez inkurajoi Evropën të përcaktojë kursin e saj, duke paralajmëruar se Evropa përballet me një “rrezik të madh” nëse “kapet në kriza që nuk janë tonat, gjë që e pengon atë të ndërtojë autonominë e saj strategjike”.

Është një qëndrim që ka shumë adhurues brenda Evropës – dhe madje ka hyrë në politikën zyrtare të BE-së, ndërsa zyrtarët punojnë për të siguruar ngadalë që linjat e furnizimit të kontinentit të mos jenë plotësisht të lidhura me Kinën dhe të tjerët në gjithçka, nga armët tek automjetet elektrike.

Macron tha se ai dëshiron që Evropa të bëhet një “pol i tretë” për të kundërbalancuar Kinën dhe SHBA-në në terma afatgjatë. Një konflikt i afërt midis Pekinit dhe Uashingtonit, argumentoi ai, do ta rrezikonte këtë qëllim.

Megjithatë, në lindje, zyrtarët u ankuan se lideri francez thjesht po i trajtonte SHBA-në dhe Kinën sikur të ishin në thelb të njëjta në një lojë fuqie globale.

Komentet, tha diplomati i dytë, ishin “të pahijshme dhe të papërshtatshme për të vënë Shtetet e Bashkuara dhe Kinën në të njëjtin nivel dhe për të sugjeruar që BE duhet të mbajë distancë strategjike me të dyja”.

Një diplomat i Evropës Qendrore e hodhi poshtë qëndrimin e Macron si “shumë të egër”, ndërsa një zyrtar tjetër nga i njëjti rajon e cilësoi atë si një përpjekje “për të shkëputur nga problemet e tjera dhe për të treguar se Franca është më e madhe se ajo që është” – një referencë për protestat, duke trazuar Francën mes reformave të pensioneve të Macron.

Frustrimi në Evropën Qendrore dhe Lindore buron pjesërisht nga një ndjenjë që presidenti francez nuk e ka bërë kurrë të qartë se kush do të zëvendësonte Uashingtonin në Evropë – veçanërisht nëse Rusia e zgjeron luftën e saj përtej Ukrainës, tha Kristi Raik, kreu i programit të politikës së jashtme në International. Qendra për Mbrojtjen dhe Sigurinë, një institut kërkimor në Estoni, një vend me rreth 1.3 milionë banorë që kufizohet me Rusinë.

Është një pikë emocionale për gjysmën lindore të Evropës, ku mbeten kujtimet e epokës sovjetike.

“Ne dëgjojmë Macron duke folur për autonominë strategjike evropiane dhe në një farë mënyre thjesht hesht për këtë çështje, e cila është bërë aq e qartë në Ukrainë, saqë në fakt siguria dhe mbrojtja evropiane varet shumë nga SHBA-ja”, tha Raik.

Raik vuri në dukje, natyrisht, se vendet evropiane, veçanërisht Gjermania, po përpiqen të përditësojnë ushtritë e tyre. Franca ka premtuar gjithashtu rritje të mëdha në buxhetet e saj të mbrojtjes.

Por këto ndryshime, paralajmëroi ajo, do të zgjasin “një kohë shumë të gjatë”.

Nëse Macron “dëshiron të jetë serioz për të treguar se ai me të vërtetë synon një Evropë që është në gjendje të mbrojë veten,” argumentoi Raik, “ai gjithashtu duhet të tregojë se Franca është e gatshme të bëjë shumë më tepër për të mbrojtur Evropën përballë Rusisë. .”

Gazeta Shqiptare