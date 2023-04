Ish-avokatja e Shtetit në Panorama TV: Qeveria disa pronarëve u’a hedh në erë me tritol ndërtimetm ndërsa me të tjerë…

Mbrëmjen e sotme inspektorë të OSHEE-së janë shfaqur në ambientet e “Prestige Resort”, teksa kanë shfrytëzuar errësirën e natës, për të bastisur ambientet e brendshme të objektit.









Ende nuk dihet arsyeja përse ata kanë shkuar atje, pasi përfaqësuesit e “Hysenbelliu Grup” nuk janë informuar për këtë gjë.

Ndërkohë ish-avokatja e shtetit, Ledina Mandija, është shprehur se qeveria është selektive në raportet me pronarë të ndryshëm të objekteve.

Teksa ishte e ftuar në emisionin “Log.” Panorama TV, Mandija u shpreh se me disa pronarë objektesh qeveria bën kontrata dhe i ligjëron ndërtimet e tyre edhe në momentin që janë pa leje, ndërsa disa pronarëve të tjerë (rasti i “Prestige Resort”), ajo tha se qeveria u’a hedh në erë me tritol ndërtimet.

Pjesë nga biseda në studio:

Mandija: Ligji që ka miratuar qeveria ka për qëllim respektimin në ndërtimet që kryhen. Realiteti është që ne kemi këtu ndërtesa pa leje, 4-5 kate në qendër të Tiranës dhe qeveria e gjeti si zgjidhje që të bëjë një pakt me këta pronarë, që duheshin dënuar për ndërtim pa leje, që ata ti shisnin këto prona me vlerën 1 euro dhe më pas t’i riblinin me vlerën e tregut.

Rishikimi i lejeve të ndërtimit vinte edhe si pasojë e ndërtimeve shtesë. Ai vjen me këtë VKM dhe përveç vie në kundërshtim me ligjin, pretendon se unë mund të lidh një kontratë me subjektin.

Xhafo: Ju po më thoni që kjo VKM i jep të drejtë qeverisë të hyjë në një kontrat me pronarin e ndërtimin pa leje. Pra është legalizim i paligjshmërisë.

Mandija: Tashmë qeveria me disa bën kontrata dhe i ligjëron ato, ndërsa me të tjerë, shkon ja prish, ja hedh në erë me tritol. Kjo VKM kapërcen çdo tagër nga ana e qeverisë. Si mund të bëhet konfiskimi pa u lajmëruar pala tjetër, pa ju dhënë mundësia për një proces administrativ. Qeveria nuk i ka ftuar në këtë kontratën e ndërtimit me 1 euro. Ndërkohë që ne dimë që procesi i legalizmimit vijon akoma.

Në të tilla kushte, këtij ndërtuesi i është dhënë edhe një kontratë zhvillimore, ku ka marrë pjesë edhe Ministria e Turizmit, e cila ka thënë edhe fjalë të mira për këtë objekt.