“Ju uroj Gëzuar Pashkët”, Kylie Jenner dhe dekolteja e saj transparente thyejnë rrjetin

Kylie Jenner dëshironte të uronte miliona ndjekësit e saj në Instagram për ditët e Pashkëve , por fotot që ajo postoi sollën një "valë" reagimesh.









Personazhi i famshëm televiziv ngarkoi në ditën e Pashkëve Katolike dy foto të saj duke pozuar, e veshur me një fustan të gjelbër të zbehtë nga House of Gaultier, me një dekolte të zhytur dhe transparencë nga kofshët e poshtë.

Në duar ajo mban një shportë me lule dhe në mbishkrim urimet “Gëzuar Pashkët”.

Pavarësisht përpjekjeve të saj, pozat që ajo mori për t’u fotografuar sollën një “valë” reagimesh në komente, ku shumica e akuzuan për “seksualizimin e festës së krishterë” dhe se”Ai dëshiron të tërheqë vëmendjen edhe tani.”

“Dikush dëshiron përsëri vëmendje”, “Vërtet tani?” Nuk duroje të mos ngarkoje një foto për një ditë?”, “Është Pashkë. A nuk mund të ngarkoni thjesht një foto të ëmbël familjare?’ janë disa nga komentet e marra nga Kylie Jenner.

Dikush i shkroi asaj: “A duhet të seksualizosh edhe Pashkët?” ndërsa një tjetër e tallte duke komentuar: “Po, tregoje trupin tënd për të festuar Ringjalljen e Jezu Krishtit”.

“Të paktën ajo nuk është 95% e zhveshur në këto foto”, komentoi një tjetër ndjekës, duke iu referuar fotosesionit të fundit të Kylie Jenner me bikini.

Duket se reagimi ka rënë tek Kylie Jenner, pasi ajo më në fund postoi fotot familjare se si Kardashians festuan Pashkët fundjavën e kaluar.

Fans slam Kylie Jenner for trying to ‘sexualize Easter’ in new pics https://t.co/xgZ5DUAJJw pic.twitter.com/Q7WqP5ryF8 — Page Six (@PageSix) April 10, 2023