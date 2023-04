Lista e heqjes së rrëmujës – 17 gjëra që mund t’i spastroni tani

Merruni me këto pika të rrëmujshme dhe do ta vini re ndryshimin menjëherë.









Nuk ka dyshim për këtë, rrëmuja mund të jetë e frikshme, veçanërisht nëse nuk dini nga të filloni. Jini të sigurt, ka hapa që mund të ndërmerrni për ta bërë më të lehtë të gjithë procesin, duke filluar me një listë kontrolli të qartë.

Ndërsa çdo shtëpi është e ndryshme, ka disa pika të nxehta në pothuajse të gjitha ato që janë veçanërisht të prirura për rrëmujë. Njohja dhe përdorimi i këshillave efektive për rrëmujën mund të bëjë një ndryshim të madh. Jo vetëm sa e pastër dhe e rregullt duket shtëpia juaj, por edhe për nivelin tuaj të motivimit.

Do të shihni se heqja e rrëmujës mund ta ndryshojë jetën tuaj për mirë.

KUZHINA

Gjëra dyshe

Shumica e shtëpive janë të mbushura me artikuj të kopjuar, veçanërisht në kuzhinë. Ndërsa disa i shërbejnë një qëllimi (kontejnerë magazinimi, dërrasa prerëse, etj), të tjerët nuk e bëjnë këtë. Sa lugë druri përdorni në të njëjtën kohë? Qëruesit e perimeve? Rende? Shtypja e hudhrës?. Zbatoni rregullin “pa dublikatë” dhe do të shihni përparim të shpejtë.

Ushqimi i skaduar

Kërkoni nëpër pajisjet kryesore të qilarit dhe frigoriferin tuaj për artikuj të skaduar ose të padëshiruar dhe merrni vendime se çfarë duhet të shkojë dhe çfarë mund të dhurohet për të liruar hapësirë.

Enë plastike të zbardhura

Kontejnerët plastikë mund të jenë gjithsesi të ndërlikuara për t’u organizuar, e lëre më nëse koleksioni juaj i kontejnerëve është jashtë kontrollit. Filloni duke hequr qafe çdo gjë që ka mbledhur pluhur për më shumë se kaq, si dhe çdo që ka filluar të duket e turbullt dhe e gërvishtur. Ricikloni atë që mundeni.

Dhomë gjumi

Rrobat që nuk i doni

Reduktimi i përmbajtjes së dollapit tuaj është detyra numër një kur pastroni dhomën tuaj të gjumit. Heqja e veshjeve mund të jetë emocionale, prandaj është e rëndësishme të jeni të rreptë me veten. A përshtatet akoma? A është në gjendje të mirë? E keni veshur vitin e fundit?

“Nëse doni t’i rregulloni shpejt rrobat tuaja, por po përpiqeni të merrni vendime, këshillohet të provoni artikujt. Si të bën të ndihesh? Nuk ka asgjë më të keqe se të veshësh rroba me të cilat nuk ndihesh mirë, kështu që nëse është kështu, hiqeni menjëherë nga dollapi. Sigurohuni që të investoni në varëse rrobash të preferuara prej kadifeje, ku rrobat nuk do të rrëshqasin më, do të kurseni kohë duke u përpjekur të mbështillni rripat e vegjël rreth grepave shtesë dhe varëset e rrobave nuk do t’i lënë rrobat jashtë forme.

Çorape të papërputhshme

Sistemimi i sirtarit të çorapeve mund të bëhet shumë shpejt. Hidhni të gjitha që janë tek. Nëse nuk i hidhni, mendoni për mënyrat se si mund t’i ripërdorni ato nëpër shtëpi – për pastrim, lustrim këpucësh etj.

Të brendshme të pa veshura

Shikoni çdo artikull dhe hidhni çdo gjë që nuk ju përshtatet më, që nuk e vishni kurrë ose nuk është në gjendjen më të mirë. Mbani vetëm ato në të cilat ndiheni rehat dhe të sigurt. Kur bëhet fjalë për veshjet e përditshme, rekomandohet të keni mjaftueshëm sa të zgjasin dy javë, për të mos u kapur me orarin tuaj të larjes.

Dhoma e ndenjes

Rrëmujë letrash

Gjeni kohë për të mbledhur të gjitha dokumentet tuaja. Ndani ato që nuk ju nevojiten më (sigurohuni që të kontrolloni dy herë se nuk keni nevojë të ruani kopje përpara se të copëtoni ndonjë gjë) dhe skanoni ato që bëni, më pas ‘përcaktoni’ për versionet dixhitale në vazhdim.

Lodra

Përqendrohuni te lodrat e thyera, librat me ngjitëse të përdorura dhe çdo gjë që nuk ka më vlerë për t’u ruajtur. Më pas, trajtoni lodrat e vjetra ose që fëmija nuk i do më.

Dhuroni lodra në dyqane bamirësie, çerdhe, kopshte, në mënyrë që fëmijët tuaj të dinë se do t’i bëjnë fëmijët e tjerë të lumtur. Pasi të keni shkurtuar koleksionin, tani është një kohë e mirë për të investuar në zgjidhjet e sistemimit të tyre, të tilla si shporta me kapak ose në otoman.

Sirtar mbeturinash

Përcaktimi i një sirtari mbeturinash është vetëm një justifikim për të mbajtur rrëmujën – ajo është ende rrëmujë, pavarësisht se ku është! Lejojini vetes disa artikuj me qëllim të caktuar dhe të domosdoshëm: çelësa rezervë, bateri, kodet që nuk i mbani mend, një stilolaps (që funksionon) etj.

Mbështjellëse dhuratash

Jini të vëmendshëm me atë që kurseni. Nuk ka gjasa që t’i mbështillni dhuratat me letër ambalazhi të grisur, të gërvishtur ose të zhubrosur.

Banja

Ilaçet

Kur nuk ndiheni mirë, nuk ka asgjë më të keqe se të gërmoni nëpër kabinetin e ilaçeve vetëm për të gjetur qetësues të skaduar ose pako boshe. Lini mënjanë çdo medikament të panevojshëm ose të papërdorur dhe shihni çdo gjë që ka kaluar datën e skadencës.

Peshqirë dhe çarçafë të vjetër

Vëzhgoni peshqirët, batanijet dhe çarçafët e konsumuar. Të konsumuarat riciklojini ose hidhini.

Pajisje tualeti

Zhdukja e rrëmujës nga rutina juaj e përgatitjes mund të bëjë një fillim shumë më të qetë të ditës dhe do t’ju bëjë të ndiheni më mirë në përgjithësi.

Nëse disa produkte nuk ju pëlqejnë se si e bëjnë lëkurën tuaj, mos u ndjeni të detyruar t’i mbani.

Produkte pastrimi

Trajtoni dollapët nën lavaman në kuzhinë dhe banjë, si dhe në dhomën e lavanderisë. Hidhni kontejnerë të zbrazët, të atyre që kanë kaluar datën e skadencës. Zëvendësoni leckat e pastrimit me ato me mikrofibër.

Të tjera

Rrëmuja dixhitale

Tavolina juaj mund të jetë e pastër, por nëse desktopi juaj nuk është, nivelet e stresit do të mbeten të larta. Hiqni sa më shumë që të mundeni që të jenë gjërat sa më të qarta, më pas krijoni dosje me emër për atë që ka mbetur, ashtu si do të bënit nëse do të organizonit një zyrë në shtëpi.

Teknikë të vjetëruara

Pavarësisht nëse është telekomanda e një televizori që nuk e zotëroni më, një celular i lashtë ose altoparlantë të prishur, ka disa gjëra që thjesht nuk do t’ju nevojiten më kurrë, prandaj hiqni ato, menjëherë! Megjithatë, kur organizoni kabllot e fishat, ndoshta merrni një qasje më të rezervuar. Nëse nuk jeni të sigurt se për çfarë shërbejnë, ruajini ato në një kuti për një vit apo më shumë; nëse nuk i keni përdorur ato deri në atë kohë, jeni të sigurt për t’i hequr qafe.

Manuale

Kur bëhet fjalë për udhëzuesit dhe manualet, mbani në mend se shumica tani mund të gjenden në internet, kështu që hiqni qafe versionet në letër aty ku mundeni.

Si mund të jini jo mëshirues kur hiqni rrëmujën?

Pavendosmëria është zakonisht ajo që na pengon nga heqja e rrë­mujës. Po sikur të më duhet sërish? Po sikur të më mungojë? Mund ta vesh përsëri një ditë… Të kesh këto mendime që të vërshojnë në kokë mund ta bëjnë shumë të vështirë të heqësh dorë nga gjërat, për të mos përmendur që kërkon kohë.

Truku për t’u bërë më të pamëshirshëm është t’i vendosni vetes disa rregulla paraprakisht;

Është prishur?

A përshtatet akoma?

Do ta përdorni sërish?

Nëse përgjigja është jo, hiqni qafe – pa përjashtime!

Filtrimi i rrobave

Përveç krijimit të rrëmujës vizuale, duke i parë ato veshje të varura aty pa veshur ditë pas dite mund të sjellë ndjenja negative.

Konsideroni t’i dhuroni ato dikujt që mund t’i përdorë ato tani. Nëse ka sende që i doni absolutisht dhe jeni të bindur që një ditë do t’i vishni përsëri, ruajini ato jashtë pamjes, në mënyrë që të mos zënë hapësirë të vlefshme.

Përpiquni dhe mbani mend se të kesh më pak rroba nuk është gjë e keqe; ju lejon të shijoni plotësisht ato artikuj që ju pëlqen të vishni dhe e bën shumë më të shpejtë gjetjen e një veshjeje të këndshme në çdo moment.

Përgatiti: Eva Ikonomi