Parashikimi i FMN: Mbretëria e Bashkuar do të jetë një nga ekonomitë me performancën më të keqe për këtë vit

Mbretëria e Bashkuar do të jetë një nga ekonomitë me performancën më të keqe në botë këtë vit, sipas një parashikimi.









Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se performanca e ekonomisë së Mbretërisë së Bashkuar në vitin 2023 do të jetë më e keqja e grupit G20, i cili përfshin Rusinë e goditur nga sanksionet.

Tani parashikon që ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të tkurret me 0.3% në 2023 dhe më pas do të rritet me 1% vitin e ardhshëm.

FMN paralajmëroi gjithashtu për një “rrugë shkëmbore” për sistemin financiar global, pas një sërë dështimesh bankash.

FMN-ja kishte parashikuar tashmë se Mbretëria e Bashkuar do të përjetonte një rënie këtë vit dhe do të ishte në fund të grumbullit të grupit G7 të kombeve kryesore, të cilin e kryesoi në vitin 2022 gjatë rimëkëmbjes së pandemisë.

Parashikimet e saj të reja për Mbretërinë e Bashkuar për vitin 2023 përfaqësojnë një përmirësim të vogël, nga një parashikim i mëparshëm prej një tkurrjeje prej 0.6%.

Duke iu përgjigjur parashikimeve të FMN-së, kancelari Jeremy Hunt tha: “Parashikimet tona të rritjes së FMN-së janë përmirësuar nga më shumë se çdo vend tjetër i G7.

“FMN tani thotë se jemi në rrugën e duhur për rritjen ekonomike. Duke iu përmbajtur planit ne do të përgjysmojmë inflacionin këtë vit, duke lehtësuar presionin mbi të gjithë.”

Një numër parashikuesish mendojnë se shanset për një recesion në MB këtë vit janë në rënie. Zakonisht thuhet se një ekonomi është në recesion nëse tkurret për dy periudha tre-mujore radhazi.

Zyra e pavarur për Përgjegjësinë e Buxhetit tani pret që ekonomia të tkurret me 0.2% këtë vit, por të shmangë një recesion .

Guvernatori i Bankës së Anglisë, Andrew Bailey, tha gjithashtu kohët e fundit se ai ishte “shumë më shpresëdhënës” për ekonominë dhe se ajo nuk po shkonte më në një recesion të menjëhershëm .

Megjithatë, edhe nëse shmanget një recesion, FMN-ja ende parashikon se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të tkurret këtë vit dhe do të jetë performuesi më i keq në grupin G7, krahas Gjermanisë.

Grupi G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, SHBA dhe Britania e Madhe.

FMN publikoi gjithashtu një parashikim për të gjitha ekonomitë e botës, i cili tregoi se Britania e Madhe parashikohet të jetë performanca më e keqe e grupit më të gjerë të vendeve të G20, i cili përfshin Indinë, Kinën dhe Rusinë.

Grafik me shtylla që tregon parashikimet e rritjes së FMN-së për vitin 2023

Studiuesit e FMN-së kohët e fundit vunë në dukje ekspozimin e Britanisë ndaj çmimeve të larta të gazit, rritjes së normave të interesit dhe një performancë të ngadaltë tregtare si arsye për ngadalësimin.

Parashikimet e reja vijnë në sfondin e një ekonomie botërore që vazhdon të rikuperohet si nga pandemia ashtu edhe nga tronditja energjetike e luftës në Ukrainë.

Por FMN tha se kishte shqetësime për ndikimin më të gjerë të brishtësisë së fundit në tregjet globale bankare.

Rënia e dy bankave amerikane muajin e kaluar, e ndjekur nga afër me marrjen e nxituar të gjigantit bankar zviceran Credit Suisse nga rivali i saj UBS, kishte ngjallur frikën e një krize tjetër financiare.

FMN tani pret që rritja globale të bjerë nga 3.4% në 2022 në 2.8% në 2023, përpara se të rritet ngadalë dhe të vendoset në 3% në pesë vjet.

Por ai paralajmëroi se nëse ka më shumë stres në sektorin financiar, rritja globale mund të dobësohet më tej këtë vit.

Normat e interesit parashikohen të bien

Më vete, FMN tha se pret që normat reale të interesit – të cilat marrin parasysh inflacionin – në ekonomitë kryesore të bien në nivelet para pandemisë për shkak të produktivitetit të ulët dhe plakjes së popullsisë.

Bankat qendrore në MB, SHBA, Evropë dhe vende të tjera kanë rritur normat e interesit për të luftuar normën e rritjes së çmimeve, e njohur ndryshe si inflacion.

Në MB, inflacioni është në nivelin më të lartë për gati 40 vjet për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë dhe rritjes së kostove të ushqimit. Si përgjigje, Banka e Anglisë ka rritur normat e interesit dhe muajin e kaluar i rriti ato në 4.25%.

Megjithatë, në një blog FMN-ja tha se “rritjet e fundit në normat reale të interesit ka të ngjarë të jenë të përkohshme”.

Ai shtoi se “Kur inflacioni të kthehet nën kontroll, bankat qendrore të ekonomive të përparuara ka të ngjarë të lehtësojnë politikën monetare dhe të kthejnë normat reale të interesit drejt niveleve para pandemisë.”

FMN-ja nuk tha, megjithatë, saktësisht se kur u vendosën normat e interesit të bien përsëri në nivele më të ulëta./