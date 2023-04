‘Shembja e Prestige Resort pa vendim gjykate’/ Avokati i Hysenbelliu Grup në Panorama TV: VKM autorizon një organ që varet nga Këshilli i Ministrave

Erjon Kanxheri, avokat i “Hysenbelliu Grup” ka deklaruar ditën e sotme se sulmi i kryer me konfiskimin dhe shembjet në “Prestige Resort” janë bërë pa pritur vendimin e gjykatës.









Ai u shpreh në emisionin “Log.” në Panorama TV se edhe pse objekti ka pasur leje, Inspektori i Mbrojtjes së Territorit nuk ka dëgjuar palën e përfshirë duke autorizuar veprimin për shembjen.

“Shoqëria Erioni Shpk është viktimë e një sulmi nga disa organe shtetërore. Ndër to është edhe një sulm i kryer me konfiskimin. Të gjitha prishjet janë bazuar në logjikën që nuk ka leje. Në fakt ka leje. Një pjesë janë prishur pa pritur asnjë vendim gjykate. Një pjesë e ndërtimit është konfiskuar me pretendimin që nuk ka leje.

Ne në këtë rast e kemi lejen. Organi përkatës i ka bërë të gjitha procedurat duke pretenduar se është pa leje. IKMT i ka dërguar një propozim për të konfiskuar pronën. Ne nuk jemi dëgjuar, por është nxjerrë një vendim. Ndodhemi sot në kushtet kur kemi një situatë kur një institucion shtetërore pretendon të vijë që të marrë godinën. Ky konflikt ka përfunduar në gjykatë. Ndërkohë që çështja po shqyrtohet në gjykatë, IKMT ka vijuar me pretendimet e saj dhe i ka kërkuar IMT-së që të konfiskojë këtë pronë”, deklaroi ai.

Ai u shpreh se vendimi i Këshillit të Ministrave autorizon për veprim një organ në përbërje të të cilit shumica janë pjesë e qeverisë.

“Qëndrimi ligjor është shumë i thjeshtë. Në kushte normale kjo VKM nuk mund të ketë fuqi. Megjithatë nuk është momenti për të diskutuar teknikalitete. Është e drejta e çdo gjyqtari të mos e zbatojë. Ka disa norma ligjore që qëndrojnë mbi disa të tjera që janë nënligjore. Nëse këto nënligjoret bien në kundërshtim me ligjin, gjykata ka të drejtë të mos e zbatojë.

Të gjithë organet shtetërore janë të detyruara të zbatojnë kodin e procedurës administrative. Jo çdo pretendim duhet të jetë i varur nga shqyrtimi i Gjykatës Kushtetuese. Kur shkelen disa parime të kodit, nuk mund të rregullohen këto me VKM apo me ndryshime të VKM-së. VKM ka autorizuar një organ që varet nga Këshilli i Ministrave. Këshilli Kombëtar i Territorit ka përbërje në shumicën e saj nga ana e qeverisë. Në thelb është vendim i qeverisës. Kemi një rreth vicioz që organizohet në mënyrë të tillë që i jep kompetenca njëri tjetrit”, tha ai.