Elbasani do të jetë muzeumi i së ardhmes

LUÇIANO BOÇI









Shumë njerëz flasin për Elbasanin me dashurinë që dikush flet për ditën e parë të shkollës. Emocionet e fëmijës së rritur, megjithatë – përtej dashurisë, nuk e kthejnë dikë te klasa e parë. Ajo mbetet e bukur dhe e largët – aty ku ka qenë, e vlerë në harrim dhe e shtrenjtë në mosqënie. E vërteta është se sot Elbasani zgjohet në kujtesën e vendit vetëm një ditë në vit – si një përkujtimore gëzimesh të fjetura.

Kur ne vendasit flasim për Elbasanin gjithashtu jemi disi peng i së shkuarës së këtij qyteti, e cila ka qenë e ndritshme. Fataliteti i bukur i shembullit të lartë të paraardhësve – ashtu si imazhi i prindit që mbetet i pakapërcyeshëm në virtyte – na shtyn ne bijve të lartësojmë të kaluarën. Për fat të keq zymtësia e së tashmes e bën të ardhmen të vështirë të imagjinohet dhe një vizion që shumica ka hequr dorë së kërkuari.

Teksa kam menduar sesi ta ringjallim Elbasanin tonë, e gjej të drejtë të them se duhet të rikthejmë me shkëlqimin e merituar të gjithë santuaret e kujtesës sonë kolektive: muzeun e arsimit (normales), Shtëpinë e Lef Nosit, Xhuvanit, Muzeun e Kristoforidhit. Duhet të ngremë një muzeum kombëtar për gjenialitetin e burrave dhe grave të këtij qarku që i dhanë vetes dritën e 38 kostumeve dhe veshjeve dhe 18 instrumente muzikore për t’i kënduar gëzimit të jetës.

Kemi një begati të rrallë objektesh kulti – islam e të krishterë, por edhe sinagogën dhe teqetë dhe kemi përvojën historike ta mbajmë këtë qytet si Qytetin e Besimit të Mirë.

Një skulpturë e një Libri të Hapur përballë xhamisë së re të Ballies (libri është njëherësh simboli dallues islam) do t’i shtonte Qytetit në zemër të tij edhe një vlerë të njohur identitare: emrin e qytetit të librit, të dijes, të kërkimit të saj, të ndërtimit të saj.

Por unë prapë besoj se ajo që i jep suksesin e merituar Elbasanit – flenë të ardhmen e tij. Për këtë arsye unë dua që Elbasani të ndërtojë hap pas hapi një tjetër Pavijon Muzeal, atë të patentave të reja që zbulohen dhe regjistrohen nga Elbasani në WIPO (Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale), atë të zbulimeve teknologjike dhe shkencore, muzeun e kompanive që do të shkruajnë të ardhmen e botës përmes Inteligjencës Artificiale, robotikës, programeve të avancuar IT etj.

Unë dua që ne të kemi në Elbasan djepin e një Muzeumi të Shkencës si ai në Granada dhe njëherësh Parkun Teknologjik me 150 kompani të kërkimzhvillimit – si ai në Malaga, Spanjë. Unë dua që shkollat shqiptare të të gjitha trojeve tona ta kenë Elbasanin jo vetëm hambarin e mësuesve dhe pedagogëve të tyre, por edhe institutin e referencës për kërkimin shkencor, ofiçinën e precizonit të lartë që prodhon prototipat e shpikjeve të reja, laboratorin e testimeve të sigurta dhe certifikimit teknologjik, mjedisin ideal për të ngritur partneritete industriale dhe fonde për nisma rishtare në ekonomi – mbështetur mbi ekonominë e re (interneti i gjërave) – të gjitha këto të vendosura në një qytet inteligjent që menaxhohet sipas standardesh europiane.

Për këtë, Technopolis vjen në Elbasan si një rrugë që përbashkon të gjithë këto synime: rrit dhe fuqizon Universitetin tonë të mrekullueshëm, afron partnerë universitarë që janë sot pjesë e programeve të kërkim-zhvillimit dhe kanë akses në fondet europiane përkatës, zgjeron qytetin me një kampus të ri e të ripërtërirë me mbi 20.000 studentë dhe punonjës të rinj startup-esh, që do të kërkojnë nesër shtëpi me qira, ushqim, tregje mallrash dhe shërbime duke rinuar mjedisin me gjallërinë e një jete që vlon.

Është brenda këtij vizioni që unë dua që Elbasani të ndrijë në shkëlqimin e një shprese, e cila e kërkon ndryshimin me guxim.

Siç thotë Arthur Ward, “Nëse mund ta imagjinojmë diçka, atëherë mund ta arrijmë. Dhe nëse e ëndërrojmë, ne do të bëhemi ai realitet që kemi ëndërruar”. Elbasani gjithmonë e ka ëndërruar të ardhmen.