“Është lodhur dhe mbingopur nga pushteti”/ Fushata e PS-së, Erl Murati: Rama nuk ka më çfarë oferte qeverisëse të japë

Një ditë më parë Partia Socialiste hapi fushatën elektorale në Tiranë, ku ndryshe nga herët e tjera fushate ishte e kufizuar vetëm në rang deputetësh dhe pa pjesëmarrje qytetarësh.









Për kryeredaktorin e “Gazetës Shqiptare”, Erl Murati kjo fushatë tregon gjendjen ku ndodhet sot Partia Socialiste, por edhe Shqipëria. I ftuar në studion e “Panorama TV”, Murati u shpreh se Rama nuk ka çfarë të japë më, pasi është lodhur nga mbingopja e pushtetit.

Sipas tij, kjo forcë politike nuk ka më vizion dhe program dhe zgjedh këto mënyra të reja të fushatës, duke bërë më tepër spektakle.

“Fushata ishte e zbehtë. Nuk e di nëse do të ketë një tubim tjetër, ajo ishte pa përmbajtje. Ne e dimë që elementi i spektaklit ka qenë pjesë e fushatave të Ramës , por mesa duket ai e ka të vështirë për t’u fokusuar tek idetë dhe fokusohet tek elementi spektator. Ne presim të shohim alternativa”, tha ndër të tjera Murati.

Pyetje: A ka një program Rama?

Erl Murati: Oferta politike e PS është e bërë publike. Nuk presin që kjo forcë të ketë alternativa të reja. Nuk presim vizion. Në të kaluarën mjaft nga të zgjedhurit kanë qenë problematik. Mund të ketë edhe raste suksesi.

Jo më kot edhe ambasada ka bërë apel për integritet të lartë për kandidatët.

Fushata nëse është kjo, është problematike. Sepse ne do të duhet të njiheshim me projekte konkrete, me ide, vizion dhe program. Por mesa duket lodhja dhe mbingopja e pushtetit ka sjellë edhe atrofizimin e logjikes se çfarë do ti paraqitet shqiptarëve.

Nga kampi tjetër shohim që kandidatët e opozitës janë përpjekur të bëjnë fushata pozitive dhe kanë bërë premtimet e tyre elektorale.

Pyetje: A është një arrogancë nga mazhoranca, për të treguar që ne i kemi të fituara këto zgjedhje?

Erl Murati: Më shumë sesa arrogancë unë do ta vlerësoja si pamundësi për të prezantuar një ofertë të re politike. Ka arrogancë nga kryeministri dhe këtë e kemi analizuar. Kur flasim për arrogancë të kryeministrit sigurisht nuk behet fjalë vetëm për batuta, apo kritika, por flasim për veprimet e tij.

Problemi i qeverisjes i arrogancës është kur është problematike me veprimet e saj. Pra nëse shkon në një biznes dhe e konfiskon pa asnjë vendim gjykatë sic është rasti i Prestige, kjo është arrogante.

Fakti që nuk kemi një alternativë të qartë qeverisëse unë besoj se kjo i kushtohet më shumë sesa arrogancë. Unë besoj është një pamundësi për të bërë një ofertë për qeverisjen vendore. Kjo parti e ka të vështirë për të bërë premtime që nuk janë mbajtur.