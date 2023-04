Fotot ku shihej nën peshë u bënë virale, Ariana Grande flet për gjendjen e saj shëndetësore: Isha në pikën më të ulët të jetës sime…

Ariana Grande i siguroi fansat se është “e shëndetshme” dhe shumë mirë, pasi ata komentuan se ishte “shumë e dobët” në fotot e fundit e cila u bë virale.









Këngëtarja e hitit “thank u next” u shpreh e sinqertë në një video tre minutëshe të TikTok, duke u kërkuar ndjekësve të saj që të jenë më të vëmendshëm përpara se të ndajnë mendimin e tyre për paraqitjet e të tjerëve.

“Trupi me të cilin keni krahasuar trupin tim aktual ishte versioni më i pashëndetshëm i trupit tim. Isha duke marrë shumë ilaqet kundër depresionit dhe duke pirë me to dhe duke ngrënë keq,. Isha në pikën më të ulët të jetës sime kur dukesha ashtu siç e konsideronit ju”. -shpjegoi ajo

Këngëtarja u bëri thirrje fansave që të mos komentojnë paraqitjet e të tjerëve. Fansat filluan të komentojnë pamjen e Grandes pasi u shfaqën foto të saj duke marrë pjesë në koncertin e Jeff Goldblum në Londër javën e kaluar.

Ajo dhe ylli i “Wicked”, Cynthia Erivo, dukeshin të gëzuar teksa dolën në mbështetje të shokut të tyre, me Grande të veshur me një pallto rozë të madhe.

“Ariana Grande duket shqetësuese e dobët,” shkroi një person në Twitter në përgjigje të imazheve, ndërsa një tjetër tha:

“Mendim shumë i diskutueshëm, por ajo është seriozisht shumë e dobët … Unë jam i shqetësuar për të.”

Diku tjetër në klipin e TikTok, kryesuesja e grafikut “One Last Time” tha se ajo beson se njerëzit duhet të ndihen “më pak rehat” duke komentuar mbi trupat e të tjerëve, edhe nëse ata kanë qëllime të mira.

“Ka mënyra për të komplimentuar dikë ose për të injoruar diçka që e shihni që nuk ju pëlqen, për të cilën mendoj se duhet të ndihmojmë njëri-tjetrin të punojmë drejt. Ne duhet të synojmë të jemi më të sigurt dhe ta mbajmë njëri-tjetrin më të sigurt.”

Grande, e cila aktualisht është duke filmuar për projektin e saj muzikal të Broadway-t “Wicked”, tha se “i shëndetshëm mund të duket ndryshe” për njerëz të ndryshëm.

“Asnjëherë nuk e dini se çfarë po kalon dikush,” tha ajo.

Fansat dolën në rrjetet sociale për të komentuar ndryshimin e figurës së Grandes.

“Pra, edhe nëse vini nga një vend i dashur dhe një vend i kujdesshëm, ai person ndoshta është duke punuar në të ose ka një sistem mbështetës me të cilin po punojnë për të. Jini të butë me njëri-tjetrin dhe me veten tuaj.”

Ajo e mbylli duke ndarë një mesazh dashurie për fansat e saj.

“Mendoj se je e bukur. Pavarësisht se çfarë po kaloni. Pavarësisht se çfarë peshe, pavarësisht se si ju pëlqen të bëni grimin tuaj këto ditë, pavarësisht se çfarë procedurash kozmetike keni bërë apo jo apo asgjë”,