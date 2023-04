“Gjoba 108 mln euro do paguhet për Bechettin”/ Analisti: Rrezikojmë një tjetër gjobë për shkak të deklaratave të Ballukut

Analisti Erl Murati ka komentuar paralajmërimin e Ramës se do të nxjerrë vendin nga Gjykata e Arbitrazhit, pasi institucioni i drejtësisë kombëtare vendosi se qeveria shqiptare duhet t’i paguajë 108 milion euro biznesmenit italian, Francesco Becchetti.











Në studion e Panorama TV, ai theksoi se del apo jo vendi nga Abritrazhi dëmshpërblimi do të paguhet me taksat e shqiptarëve. Ndërsa konsideroi sjellje të papjekur deklaratën e zv.kryeministres Balluku, e cila quajti ‘kriminel’ Becchetti-n, pasi rrezikon një tjetër gjobë.

“Zv/kryeministrja e quajti kriminel dhe rrezikon gjobë tjetër. Nuk mund ta quash kriminel pa vendim gjykate dhe të padit për shpifje. Sjellje e papjekur, duhet t’i vendosin gishtin kokën”, tha ai.

Erl Murati: “Ti mund të dalësh nga Arbitrazhi, ti gjobën do e paguash. Nuk është problemi a do të dalë apo jo.

Do paguajmë gjobën dhe ky është problemi është më i madh. Rama devijon vëmendjen te ky debat, a duhet të dalim nga Arbitrazhi Ndërkombëtar.

Do i paguajmë miliona euro. Zv/kryeministrja e quajti kriminel dhe rrezikon gjobë tjetër. Nuk mund ta quash kriminel pa vendim gjykate dhe të padit për shpifje. Sjellje e papjekur, duhet t’i vendosin gishtin kokën.

Kjo gjobë paguhet nga taksat tona. Tjetër debat është dalja, është qesharake. S’mundet të zgjohet një kryeministër dhe ta bëjë.

E thotë për konsum të brendshëm, nuk e vendos kryeministri këtë, që të zgjohet një mëngjes e thotë të dalim nga Arbitrazhi, NATO, etj.

Kjo është një shashkë, kemi detyrime. Edhe nëse do ia dilte ta nxirrte vendin nga vendi, gjobën do e paguajmë me taksat tona.”