Irani në bisedime sekrete me Kinën dhe Rusinë për të blerë karburant raketor të sanksionuar nga perëndimi!

Kina dhe Rusia janë në bisedime sekrete të avancuara me Iranin për të rimbushur furnizimin e Republikës Islamike me një përbërje kimike kyçe që përdoret për të shtyrë raketat balistike, thonë diplomatë të njohur me këtë çështje, një veprim që do të shënonte një shkelje të qartë të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara dhe ndoshta do të ndihmonte Moskën. rimbush stokun e tij të varfër të raketave.









Teherani ka zhvilluar negociata të njëkohshme me zyrtarë dhe subjekte të kontrolluara nga qeveria nga të dy vendet, duke përfshirë prodhuesin shtetëror rus të kimikateve FKP Anozit, për të blerë sasi të mëdha të perkloratit të amonit, ose AP, përbërësi kryesor në lëndët djegëse të ngurta që përdoren për të fuqizuar raketat, tha. diplomatët, të cilët kërkuan anonimitetin për të diskutuar informacione konfidenciale.

Në Pekin, diplomati iranian Sajjad Ahadzadeh, i cili shërben si “këshilltar teknologjik” i Teheranit në Kinë dhe rajonin më të gjerë, ka udhëhequr bisedimet për të marrë AP, sipas diplomatëve të njohur me këtë çështje. Megjithatë, diplomatët thanë se nuk e dinin se cilat kompani kineze ishin të përfshira.

Sasia e saktë e AP që Irani po kërkon të blejë nuk është e qartë, por diplomatët e njohur me planet e tij vlerësojnë se do të ishte e mjaftueshme për të ndërtuar mijëra raketa, duke përfshirë raketën Zolfaghar, e cila ka një rreze veprimi prej 700 kilometrash dhe është përdorur nga si Irani ashtu edhe përfaqësuesit e tij në Lindjen e Mesme në vitet e fundit. Nëse marrëveshja arrihet, disa nga ato raketa mund të përfundojnë duke u vendosur kundër Ukrainës, thanë diplomatët.

Irani e ka furnizuar Rusinë me të ashtuquajturat dronë kamikaze që i ka përdorur për të sulmuar objektivat civilë ukrainas dhe gjithashtu ka këshilluar Moskën se si të anashkalojë sanksionet ndërkombëtare me të cilat përballet si rezultat i veprimeve të saj.

Përfaqësuesit për Kinën, Rusinë dhe Iranin nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Ministria e Jashtme e Iranit i referoi pyetjet në lidhje me Ahadzadeh në ambasadën iraniane në Gjermani, e cila nuk u përgjigj. Ambasada iraniane në Kinë gjithashtu nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me aktivitetet e diplomatit ose nuk e vuri atë në dispozicion për një intervistë.

Personi që është përgjigjur në telefon në FKP Anozit ka kërkuar që pyetjet t’i dërgohen me email. Email-i u kthye. I njëjti person e mbylli telefonin kur POLITICO telefonoi duke kërkuar t’i bënte pyetje kompanisë. FKP Anozit nuk duket të ketë një prani të konsiderueshme si biznes, edhe pse shkurtesa FKP në emrin e saj do të thotë “Kompania Federale Shtetërore” në Rusisht. Faqja e saj kryesore i referohet pyetjeve në një treg industrial të quajtur Techmika.

Një kërkim në Google Maps për adresën e zyrës qendrore në qytetin e largët siberian të Kuybyshev prodhoi një imazh të një shtëpie me tulla të kuqe në një rrugë me baltë, në të cilën kishte gjithashtu një dyqan këpucësh, një shkollë automobilistike dhe një dyqan pjesësh makinash. Në anën tjetër të rrugës qëndronte një ndërtesë tregtare e papërfunduar.

Duke nxitur luftën

Bisedimet për blerjen e AP pasojnë një ngrohje të marrëdhënieve midis Iranit, Rusisë dhe Kinës – të cilat e shohin veten si një mburojë kundër ndikimit të SHBA-së – në vazhdën e luftës gjithëpërfshirëse të Moskës kundër Ukrainës.

Presidenti kinez Xi Jinping, i cili vizitoi Moskën muajin e kaluar, nuk ka mbështetur hapur luftën e presidentit rus Vladimir Putin në Ukrainë, por ka lënë pak dyshime se besnikëria e Pekinit në fund të fundit varet nga Rusia. Kina, e cila kohët e fundit paraqiti një plan paqeje që kritikët thonë se do ta detyronte Ukrainën të heqë dorë nga territori i pushtuar nga Rusia, dëshiron të sigurohet që Kremlini të mos e humbasë luftën, mes frikës që mund të shkaktojë kolapsin e fqinjit të saj dhe destabilizimin më të gjerë.

Si SHBA ashtu edhe Evropa e kanë paralajmëruar vazhdimisht Pekinin që të mos i ofrojë Rusisë mbështetje ushtarake, megjithëse nuk është e qartë se çfarë pasojash, nëse ka, do të kishte nëse Kina do t’i shpërfillte këto paralajmërime.

Ndërsa Kina e ka furnizuar Rusinë me disa pajisje ushtarake muajt e fundit, mbështetja deri më tani ka qenë modeste, pjesërisht, thonë analistët, sepse Pekini është i kujdesshëm për të zemëruar partnerët e tij më të rëndësishëm tregtarë, SHBA-në dhe Evropën.

Të ndihmosh Rusinë nëpërmjet Iranit duke e furnizuar këtë të fundit me AP, thonë diplomatët e njohur me këtë çështje, është një mënyrë se si Kina mund t’i ofrojë Moskës mbështetje thelbësore në prapaskenë. Analistët perëndimorë thanë se Kina mund të jetë duke shqyrtuar shkeljen e sanksioneve të OKB-së që nënshkroi për të ndihmuar përpjekjet luftarake të Rusisë, tradhton shqetësimin e thellë në Pekin për perspektivat e aleatit të saj.

Sipas rezolutës 2231 të OKB-së, të miratuar në vitin 2015, vendeve u ndalohet të furnizojnë Iranin me AP pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Perklorati i amonit është një komponent kyç në karburantin e ngurtë të raketave, i cili përdoret shpesh për përdorim ushtarak për shkak të besueshmërisë dhe jetëgjatësisë së tij të gjatë. Shumica e raketave balistike të Iranit me goditje precize dhe me rreze të shkurtër veprimi mbështeten në motorë shtytës me lëndë djegëse të ngurtë. Vendi po përdor gjithashtu karburantin për të zhvilluar raketa me rreze më të gjatë nën maskën e programeve të tij hapësinore, thonë analistët.

“Irani po thellon mbështetjen e tij në raketat balistike me lëndë djegëse të ngurtë në strategjinë e tij të sigurisë”, tha Behnam Ben Taleblu, një koleg i lartë i Fondacionit për Mbrojtjen e Demokracive dhe autor i një studimi të fundit gjithëpërfshirës mbi programin raketor të Iranit. “Prandaj, përbërësit që hyjnë në karburantin e ngurtë të raketave – si AP si një oksidues – vetëm do të rriten në rëndësi për regjimin”.

Vëllimi i dyshuar i dërgesave ruse dhe kineze “flet për domosdoshmërinë e posedimit të këtij materiali” për Iranin, shtoi Ben Taleblu.

Sulmet e pamëshirshme të Rusisë ndaj objektivave ukrainas gjatë vitit të kaluar kanë shteruar furnizimin e saj me raketa. Megjithëse Rusia prodhon raketat e veta, kapaciteti i saj për t’i prodhuar ato ngec në oreksin e ushtrisë për t’i hedhur ato. Kjo është arsyeja pse mbështetja iraniane, si me dronët, mund të paraqesë një alternativë tërheqëse.

Ashtu si Rusia, Irani është kryesisht i vetë-mjaftueshëm kur bëhet fjalë për prodhimin e raketave, por sanksionet ndërkombëtare me të cilat përballet në lidhje me programin e tij të fshehtë të armëve bërthamore kanë kufizuar gjithashtu kapacitetin e tij të prodhimit.

Irani është gjithashtu i prirur të rrisë furnizimin e vet me raketa balistike, ndërsa kërkon të përkulë muskujt e tij në Lindjen e Mesme, thanë analistët. Në vitin 2020, Irani gjuajti një duzinë raketash balistike në forcat amerikane të stacionuara në bazën ajrore Ayn al-Asad në Irak si hakmarrje për vrasjen e gjeneralit Qassem Soleimani, udhëheqësi i forcës paraushtarake të Iranit Quds. Sulmi, i cili plagosi më shumë se 100 ushtarakë amerikanë, shënoi sulmin më të madh të tillë kundër forcave amerikane.

Në nëntor, Marina e SHBA-së zbuloi rreth 70 tonë AP, të mjaftueshme për të ushqyer rreth një duzinë raketash me rreze të mesme veprimi, në një anije në Gjirin e Omanit në rrugë nga Irani në Jemen. Zyrtarët amerikanë besuan se ngarkesa ishte menduar për rebelët Houthi të Jemenit të mbështetur nga Irani dhe Marina e fundosi anijen.

