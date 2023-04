Jeremy Renner është shfaqur në tapetin e kuq pas aksidentit të rëndë

Aktori Jeremy Renner ka bërë një rikthim të jashtëzakonshëm pas ‘vdekjes’ së tij gati në një aksident me borëpastruese në fillim të këtij viti. Ylli i “Avengers” mori pjesë në premierën e serialit të tij të ri “Rennervations” në Los Anxhelos të martën, më pak se katër muaj pas incidentit që e la atë me kocka të thyera, një mushkëri të dëmtuar dhe një mëlçi të shpuar.









Renner, i cili u pa duke përdorur një bastun në event, ishte i rrethuar nga familja dhe fansat dhe pozoi për foto teksa jepte intervista për gazetarët. Fansat e aktorit nuk kanë pushuar së shprehuri dashurinë e tyre dhe ai është emocionuar dhe nuk ka pushuar së përshëndeturi.

Shikoni videot dhe fotot

.@JeremyRenner hits the carpet to celebrate his new series #Rennervations! Premieres April 12 on @DisneyPlus pic.twitter.com/jzswELCJyV — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) April 12, 2023

Jeremy Renner family was on hand to support him at the premiere of #Rennervations pic.twitter.com/o2Fbrm2K8M — Jeremy Renner Net (@JRennerNet) April 12, 2023

“Rennervations”, i cili shfaqet premierë në Disney+ të mërkurën, ndjek Rennerin teksa ofron ndihmë për komunitetet në mbarë botën. Episodet do të përfshijnë një autobus turne që do të shndërrohet në një studio celulare për një bamirësi në Çikago dhe një autobus qytet që do të kthehet në një klub nate në Meksikë.

Shikoni trailerin e serialit

Renner, i cili njihet për rolin e tij si superheroi Hawkeye në filmat Marvel ‘Avengers’ dhe serialin e tij spin-off televiziv, zbuloi gjithashtu se ai dhe bashkë-ylli i tij në Marvel, Anthony Mackie “qeshin shumë” dhe se “miqësia e tyre bazohet në sensin e humorit”.

Në një intervistë me Diane Sawyer që u transmetua në fillim të këtij viti, Renner foli për aksidentin dhe se si ai refuzoi ta “përndjekte” atë, pavarësisht se besonte se mund të vdiste nga plagët e tij.

