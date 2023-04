NASA: Ja si do të jenë shtëpitë në Mars – Zonat sportive dhe… sera (foto)

Katër dhoma, zona ushtrimesh etj. Shtëpia që NASA prezantoi dje, të martën, duket e zakonshme, por nga qershori katër persona do të mbyllen në të për më shumë se një vit për të tentuar një simulim të jetës në Mars.









Rezidenca, e quajtur Mars Dune Alpha, ndodhet në qendrën kërkimore të agjencisë amerikane të hapësirës në Hjuston, Teksas.

Ata që do ta banojnë do të ndihmojnë në përgatitjen e një misioni të ardhshëm në planetin e kuq. Duke matur performancën dhe aftësitë e tyre njohëse, NASA do të kuptojë më mirë “burimet” që do të duhet të sigurohen gjatë këtij udhëtimi ambicioz, shpjegoi menaxherja e programit CHAPEA, Grace Douglas, e cila mbikëqyr këtë përvojë.

Kjo është një çështje kritike duke pasur parasysh “kufizimet shumë kufizuese të peshës që mund të kenë këto misione”, shtoi ai.

Kjo shtëpi prej 160 metrash katrorë përmban një zonë vertikale të rritjes së perimeve, një dhomë të dedikuar për procedurat mjekësore, një zonë relaksi apo edhe hapësira pune personale.

Një dhomë ajri çon në një riprodhim të mjedisit marsian. Në dyshemenë me rërë të kuqe janë një stacion moti, një pajisje për prodhimin e tullave, një serë dhe një vendkalim lëvizës, në të cilin astronautët e supozuar do të ecin të varur nga rripat.

Mars is calling. ☎️ To help us prepare for missions to the Red Planet, @NASA is working with partners to 3D-print Mars Dune Alpha, a simulated Mars habitat and future home to Mars mission simulation crews at @NASA_Johnson. Learn more: https://t.co/sizJlzHPEG pic.twitter.com/2GkbwSdbH3 — NASA Artemis (@NASAArtemis) October 19, 2021

“Nuk mund t’i bëjmë ata të ecin në rreth për gjashtë orë”, thotë me buzëqeshje Susan Bell, e cila është përgjegjëse për programin e NASA-s për Shëndetin e Sjelljes dhe Laboratorin e Performancës.

Sipas saj, ky korridor do të shërbejë për të riprodhuar përpjekjet e nevojshme për aktivitet fizik në Mars, por edhe për të mbledhur mostra, informacione apo edhe për ndërtime.

Nuk dihen ende emrat e vullnetarëve që do të jetojnë në shtëpi, por tashmë e dimë se ekipi nuk do të përbëhet nga astronautë. Ata do t’i nënshtrohen rregullisht faktorëve stresues, me kufizime uji ose dëmtime materiale.

Kjo shtëpi ka një veçori tjetër: është produkt i një printeri 3D. “Është një nga teknologjitë që NASA po studion për ndërtimin e shtëpive të mundshme në sipërfaqen e planetëve të tjerë ose të Hënës”, vuri në dukje Grace Douglas.

Agjencia amerikane e hapësirës po përgatit një udhëtim kthimi në Mars, por nisja nuk është e afërt. Ky udhëtim, i cili do të zgjasë disa dekada, mund të ndodhë “në fund të viteve 2030”, sipas administratorit të NASA-s Bill Nelson.