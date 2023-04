“Prishja e Prestige Resort’ ishte inat personal i Ramës”/ Deputeti demokrat, Korreshi: Ose ti vëmë flakën hurit ose të rrëzojmë të tërë hunjët

Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, në një dalje televizive për ‘Panorama Tv’, ka komentuar situatën e fundit politike dhe zgjedhore në vend. Ai ka analizuar fushatën për zgjedhjet lokale, për të cilët ka kritika të shumta, pasi është i tërë pushteti qendror që vepron për kandidatët e Partisë Socialiste.









Korreshi përmend faktin, se Rama e ka kthyer vendin në një vend të pashpresë dhe me rritje të shumta të emigracionit. Në lidhje me shembjen e ‘Prestige Resort’, Korreshi e cilëson një inat përsonal të Ramës. Madje sipas tij, çdo i majtë e kupton dhe e di mjaft mirë inatin e Ramës.

Pjesë nga intervista e Saimir Korreshit

Korreshi: Sot realisht vendi ka ngelur stoik, pasi personat mbi 60 vjeç që nuk kanë mundësi të punojnë pasi do të kishin ikur dhe ata. Rama e dimë se si ka funksionuar, edee ata rreth vetes kanë kryer korrupsion, parlamenti mbushet me deputet kur vjen ai, kur flet ai nuk piptinë më as miza, edhe organet kushtetuese i ka marrë të tëra. Ai e ka bërë me hunj këtë vend. Ajo që ne kërkojmë është që të prekim njerëzit. Të ndjejmë nevojën dhe hallin, atje ka vajtur zëri i opozitës. Ne mund të luajmë një pozicion mbrojtës ndaj kësaj qeverie. Kemi të bëjmë me një pushtet fasadë, që edhe kur hedh një kokërr çakulli do traktorë me zinxhirë për ta përshkruar. Fshatra të tëra, ku unë pata takim dje nuk kishin ujë të pijshëm. Nuk ka asnjë lloj tubacioni. Këta vjelin taksa dhe asgjë si shërbime. Një gjë, një katastraofë që po ti dëgjosh të dhimbsen. Nuk ke çfarë ti bësh përveç denoncimit. Ose ti vëmë flakën hurit ose të rrëzojmë të të terë hunjët.

Kjo fushatë që ka nisur pa mbështetës dhe duke mbjellë pemë, a është mënyrë për të shmangur ballafaqimin me qytetarët?

Po. Në ato fshatra që isha dje, nuk kishte shkuar as deputeti i zonës, as kryetarët e bashkive dhe aq më tepër që të ballafaqoheshin me këta njerëz. Kishte 2500 puse për ujë sepse nuk kishte ujë. Ata po e zgjidhin vetë. Babunja është tmerr, nuk ka asnjë lloj investimi. Më thoshin që këmi qejf të vijnë të përballen me në, dhe tu themi se çfarë pritshmërish kemi. Zona të paprekura dhe tmerr. Një abusrd i madh.

Si i keni parë premtimet e kandidatëve në këto zgjedhje. Kjo pasi fushata është kritikuar për disa premtime?

Për nga sa kam takuar kandidatët e Lushnjes dhe Divjakës, shikoj një platformë shumë të thjeshtë. Ata fokusohen mbi fermerin, me gjërat elementare të cilat mungojnë. Ata janë njerëzit që ti thonë. Kjo është elementarë por të bësh fushata për ujë dhe drita është e kotë. Ata janë të lodhur me këto premtime. Ata duan fushatë për tregun pasi tregu është i kapur, nuk marrin kurrë një shërbim pas. Rrugët janë të pakalueshme, si në mesjetë. Lagjet e fshatit janë drama.

Përdorimi i resurseve shtetëtore është shqetësim i OSCE, ju keni vënë re ndonjë kandidat të tillë?

Po, pasi e tërë makinera shtetërore është në funksion të kandiatëve të qeverisë. Shikoni punonjësit e bashkisë dhe komunales që e shoqërojnë kandidatin. Shikon një patronazhit që bën identifikimin e çdo njeriu që punon dhe rri. Njësitë administrative jo vetëm që s’kanë hapësira ligjore. Çdo makinë dhe punonjës i bashkisë përfshi dhe ujësjellin po shërbejnë për punësime. Punësojnë në mnyrë të vazhdueshme me kontrata 3-mujorshe. Ata nuk venë farë në punë dhe kjo është katastrofa më e madhe. Ata po e blenë votën me punësime. Po luajnë me ndihmën ekonomike, me pikëzimin, ka majtofon, ka lavatriçe.

Kjo skemë ka funksionuar prej vitesh?

Po por po luhet me atë. Do rrish pa ngrënë pasi ke bindje të djathta. Me këtë po luhet dhe me punësimet. Rojet e shkretë, pasi të tërë roje ofrojnë, dhe pastrues. Është një katrahurë shumë e madhe. Në vend të që hapin vende pune këta të arrestojnë për një çati. Tani hapet fushata e ndërtimit pa leje deri në 14 maj pastaj i gjobisin. E gjithë makineria, që nga shofer, roje dhe ata që kanë skrepat me rrula, janë në funksion të bashkisë së Lushnjes.

Sot përfundoi vizita e Escobar në Tiranë, dhe meszhet e përcjalle prej tij, si e komentoni?

Nuk kam pasur kohë të lexojë shumë lajme. Kam pasur kontakte me miqtë e mi dhe do i mësoj nesër gjatë seancës së çfarë ka ndodhur. SHBA është partneri ynë kryesor. Ka qenë shqetësuese çështja zgjedhore. Unë mendoj se problematika kryesore janë zgjedhjet dhe presioni ndaj tyre.

Sikundër e thatë edhe shqetësimin për shpopullimin. Zyra e statistikave për emigrantët në Angli, thekson se janë mbi 16 mijë shqiptar që kanë aplikuar për azil vetëm në vitin 2022. A ka prodhuar një zhgënjim kjo mazhorancë?

Fjala zhgënjim është një fjalë që i shkon për shtat një fëmije. Këta janë halabak. Këtu kanë ikur për shpresën, këta po i marrin frymën atyre. Këta po luajnë me jetën e njerëzve me pasurinë e tyre. Me atë se çfarë njeriu lind në jetë. Krimi ka arritur majën, bomba tek shtëpia ka arritur kulmin është në nivlein e vrasjeve terroriste. E njëjta ka ndodhur tek ‘Prestige Resort’. Këta po të kesh linjë editoriale kundër tyre të shkatërrojnë qindarkën e fundit. Me këta je në luftë, normale që ata do të ikin.

Si e komentoni ligjin e VKM për shpronësimet?

Nuk ka më llogjik. Nuk konfiskon qeveria, pasi ka rënë gjyqësori. Ky i bën të tëra edhe kryeparlamentarin. Ai do të vlerësoj se kur do të sekuestrohet një ndërtim pa leje. Kush je ti që në mënyrë absurde të çosh fadromat atje. Vetëm një i çmendur e bën atë. Inatin e tij personal e njeh çdo i majtë. Këta nuk e dinë se sa është buka dhe vaji. Këta nuk kanë limite dhe koncepte. Nëse të ka inat ai të zhduk. E njëjta gjë ndodhi me ‘Agon Channel’ dhe ‘Prestige Resort’. Jemi duke u futur në absurditete të mëdha. Populli ka vendosur të iki. A huri i mbiftë mu në ballë këtij zotërisë. Njerëzia thonë se ne jemi brez i djegur, ishalla se kanë fatin tonë fëmijët tanë. Nuk ka mundësi pasi ne nuk rrojmë vetëm për të ngrënë bukë. Rrogat duhet të ishin rritur me kohë. Njërzit kanë filluar të mos hanë një vakt buke.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare