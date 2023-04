Shpenzimet e padeklaruara në fushatë/ Analistja zgjedhore në Panorama TV zbulon rastin konkret: Ja si 4 faqe Facebook-u që bënin postime pro PS-së, shpenzuan në 2 muaj 30 mijë dollarë

Analistja zgjedhore, anëtare e KRIK Albania, u shpreh se partitë politike përdorin shumë më tepër para në fushatë, sesa ato që deklarojnë në KQZ.









Komentet Malaj i bëri teksa ishte e ftuar në emisionin “Log” në Panorama TV, ku tregoi edhe një rast konkret, ku sipas saj, nga nja auditim, rezultoi se vetëm 4 faqe Facebook-u që në dukje nuk kishin format politik, shpenzuan në vetëm 2 muaj rreth 30 mijë dollarë me postime pro PS-së.

Nga ana tjetër, Gerta Meta nga Shoqata për Demokraci Kulturore, deklaroi se duhet të ketë një sensibilizim që partitë politike të deklarojnë të gjitha paratë e shpenzuara në fushatë, në KQZ.

Pjesë nga biseda në studio:

Meta: Unë dua të theksoj, ka akuza të forta se në proceset zgjedhore në Shqipëri ka para që qarkullojnë. Sot e kësaj dite ne nuk e kemi këtë lloj përgjigje për paratë ruse. Pra nuk kemi informacion nëse para ruse janë derdhur në një parti që nuk është pak e vogël. Partitë nuk merren me zgjedhje një herë në 4 vite, ato kanë edhe aktivitete të tjera.

Çështja është që paratë e partive politike, duhet të jetë një sensibilizim, ne i kemi dëgjuar ata që deklarojnë se do të deklarojmë çdo çentezë, por diçka e tillë nuk ndodh.

Xhafo: Kategoritë e subjekteve që ndalohen për të financuar fushatën zgjedhore janë individë apo kompani që kanë lidhje me median. Ndalohet financimi nga kompani apo persona të huaj, etj. FB dhe Instagrami kanë politika të tilla që i ndalojnë reklamat për postimet politike.

Male: Ajo që ne kemi bërë, që ka qenë një nga fokuset tona lidhur me financimet, me FB, ne arritëm në rezultatin që jo vetëm pati para të shpenzuara nga partitë politike, por edhe nga faqe që nuk kishin të bënin fare me partitë politike. Kishte faqe të ndryshme që bënin pastime mbështetëse në favor të PS-së. Rezultoi që 4 nga këto faqe, shpenzuan për 2 muaj rreth 30 mijë dollarë, që nuk ishin të pasqyruara asgjëkundi në raportin e PS-së. KQZ në të gjithë auditimin që bëri për shpenzimet politike, nuk i konsideroi këto shpenzime.

Xhafo: Ndoshta tani duhet të fokusohemi te Tik Tok?

Male: Sikurse ishte rasti i zyrave zgjedhore dhe diferenca mes zyrave të raportuara nga partitë politike dhe atyre që ishin realisht në terren, ishte shumë e madhe. Ka disa probleme edhe në të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike të deklaruara. Ne kemi bërë shumë modifikime ligjore, por ka shumë për të bërë.