Ushtarët rusë janë ‘bisha’, thotë Zelenskyy mbi videon e prerjes së kokës!

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy dënoi të mërkurën forcat ruse si “bisha” për ekzekutimin e një ushtari ukrainas, të cilit duket se i ishte prerë koka ndërsa ishte gjallë në një video të publikuar në mediat sociale.









Reagimi i Zelenskyy vjen ndërsa Kievi po rrit presionin diplomatik mbi praninë e Moskës në forumet ndërkombëtare, duke filluar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së deri te Lojërat Olimpike.

“Ka diçka që askush në botë nuk mund ta injorojë: sa lehtë vrasin këto bisha”, tha presidenti ukrainas në një video të postuar në Twitter.

“Këtë video, ekzekutimi i një rob ukrainas, bota duhet ta shohë,” shtoi ai. “Kjo është një video e Rusisë siç është, çfarë lloj krijesash janë, nuk ka njerëz për ta: një djalë, një vëlla, një bashkëshort, një fëmijë të dikujt”.

Ditët e fundit janë shfaqur dy video. Njëra që supozohet se është filmuar nga mercenarët e grupit Wagner tregon trupat e dy ushtarëve ukrainas, të cilëve u janë prerë kokat dhe duart dhe janë shfaqur në kanalet sociale pro-ruse. Një tjetër – që duket e qëlluar në verë – tregon një rus që përdor një thikë për të prerë kokën e të burgosurit ukrainas, i cili duket se po lutet me vrasësin e tij.

Mediat sociale dhe bisedat në rrugë ukrainase akuzohen për zemërim dhe dhimbje ndërsa njerëzit diskutojnë edhe më shumë prova të mundshme të një krimi rus të luftës në Ukrainë. Zyrtarët nga Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës u kërkuan njerëzve që të mos e shpërndanin videon për të kursyer ndjenjat e të afërmve të ushtarit, të cilët mund ta njohin atë në video. Ushtarë të tjerë, duke postuar në Twitter nga vija e frontit, shprehin pikëllimin dhe zemërimin.

“Secili prej nesh mund dhe mund të jetë në vendin e atij djalit të cilit rusët ia prenë kokën”, shkroi në Twitter Vitaly Ovcharenko, një ushtarak ukrainas nga Donbasi.

Dhe Yaryna Chornohuz, mjeke marine dhe luftarake ukrainase që aktualisht shërben pranë qytetit të vijës së parë të Bakhmut, pretendoi se rusët postuan videon e prerjes së kokës për të shkaktuar një ndjenjë të pambrojtjes dhe pafuqisë përballë së keqes. Ajo e pa atë si një shenjë frikacake.

“Është e rëndësishme të mos bëhemi si armiku që kryen mizori, sepse kjo është ajo në të cilën ata po mbështeten. Armiku pret që edhe ne t’i presim kokat, dhe ata do ta ushqejnë atë me popullsinë e tyre zombie. Video të tilla shpërndahen qëllimisht me këtë qëllim, për të rritur shkallën e ashpërsisë dhe për të përfituar prej saj”, tha Chornohuz në një postim.

POLITICO nuk ishte në gjendje të verifikonte në mënyrë të pavarur videot.

Muajin e kaluar, një video tjetër tregoi një ushtar ukrainas duke thënë “Slava Ukraini” (Lavdi Ukrainës) pak para se të ekzekutohej nga trupat ruse.

Zelenskyy u bëri thirrje liderëve botërorë të veprojnë, duke thënë se “veprim [ishte] kërkuar tani”.

“Ky nuk është një aksident, ky nuk është një episod. Ky ishte rasti më parë”, shtoi presidenti ukrainas.

Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba gjithashtu reagoi ndaj videos së ekzekutimit, duke thënë se Rusia, e cila aktualisht kryeson Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “duhet të dëbohet nga Ukraina dhe OKB-ja dhe të mbahet përgjegjëse për krimet [e saj].

Autoritetet ukrainase kanë bërë thirrje për krijimin e një gjykate speciale për të vendosur mbi krimet e luftës të kryera nga forcat ruse që nga fillimi i një pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt 2022.

Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) tashmë ka filluar një hetim për këtë krim të supozuar të luftës. “Ne do t’i gjejmë këta jo-njerëz. Nëse është e nevojshme, ne do t’i marrim kudo që janë: nga nëntoka ose nga bota tjetër. Por ata patjetër do të ndëshkohen për atë që kanë bërë, “tha kreu i SBU Vasyl Malyuk në një deklaratë.

Moska ka mohuar kryerjen e krimeve të luftës në Ukrainë – pavarësisht raporteve të shumta që tregojnë të kundërtën, si dhe lëshimit të një urdhër-arresti muajin e kaluar kundër Presidentit Vladimir Putin për dëbimin e detyruar të fëmijëve ukrainas në Rusi.

“Nuk do të harrojmë asgjë. As nuk do t’i falim vrasësit”, tha Zelenskyy në fjalimin e tij video të mërkurën.

