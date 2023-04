“Jemi të vdekur nëse dalim nga Gjykata e Arbitrazhit, 0 investitorë të huaj”/ Sula për Panorama TV: Vendi mbahet nga paratë e pista, ‘Rilindja’ nuk ka çfarë ofron më

Deputeti i PD, Dashnor Sula në një intervistë për Panorama TV tha se nëse qeveria shqiptare del nga Gjykata e Arbitrazhit atëherë vendi është ‘i vdekur’ pasi nuk do të vijnë më investitor të huaj, ku theksoi se biznesi privat është në krizë për personel pasi qytetarët po ikin çdo ditë.









Sula tha se mazhoranca nuk ka më çfarë t’i ofrojë vendit dhe se raportet e huaja kanë raportuar për nivelin e korrupsionit, ku shtoi se nëse nuk do të kishte qarkullim të parave të pista atëherë nuk dihej ca do ndodhte me ekonominë shqiptare.

Pjesë nga intervista:

“Jemi gjithmonë të fundit, ky është realiteti”.

Po premtimi për rritje paga në prag fushate?

Është fjala e urtë që thotë obobo moj nëna ime ç’më kanë parë sytë, këtu do bëhet hataja biznesi privat është në krizë për personel, do falimentojë. Duhet patjetër rritja e pagave po duhet e kujdesshme, të shtrihej në 4 vite. Kur e thonim ne që shtresa e mesme po ikën, konsumi ka rënë ata nuk rrisnin pagën. Nuk di të them një gjë që e kanë të drejtë, sepse nuk i referohet opozitës por nuk e nxin BE dhe Amerika, janë me indikator negative. Thonë do dalim nga Gjykata, jemi të vdekur nëse ikim por ca nuk bën vaki. Shqipëria humb gjithçka, pasi një investitor i huaj zgjidhet me Gjykatë Arbitrazh, 0 investitor i huaj. BE ka qenë kritike për amnistinë, portin e Durrësit, pasaportat e arta.

Nuk kam turp ta them, ky vend po ekziston vetëm nga trafiku i drogës dhe korrupsionit ndryshe nuk dihej ca do ndodhte. Si ka mundësi që 6 mln tokë të jepen tani, nuk ekzistojnë paratë që të justifikojnë investimin. Kompanitë që ndërtojnë kulla duhen miliona euro, ku është pastrimi i parave nëse vjen emigranti verifikojnë 2 mijë euro, kullat jo.

A ka më vend që mazhoranca të premtojë luftë kundër korrupsionit?

Më keq se kaq nuk ka qenë ndonjëherë, dhe në 97 funksiononte shteti. Tani nuk dihet në ca niveli ka arritur korrupsioni, mendoj që këtyre i është mërzitur shteti dhe i ka ngelur në dorë pushteti dhe nuk e mbajnë dot. Si mund të flesh në dyshek me para, deputet, kryebashkiakë në burg këta janë pra.

A ka më premtime kjo mazhorancë?

Nuk e di si mund të dalin më para qytetarëve, në zonat e vogla është situatë tmerruese është tmerr. Ka rënë konsumi, nuk është nevoja për politikë por realitet. Edhe vetë INSTA nxjerr problematika, po të ishin të lumtur rinin.