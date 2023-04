Lexoni faqen e parë të “Gazeta Shqiptare”, “Panorama” dhe “Panorama Sport”

Në faqen e parë të “Gazeta Shqiptare” do të lexoni:









I DERGUARI I SHBA PER BALLKANIN, BISEDE EDHE OLTA XHAÇKEN DHE PD ZYRTARE

META TAKON ESCOBAR: DO T’I JAPIM FUND MONIZMIT PARTIAK ME 14 MAJ. ALIBEAJ: QEVERIA PO SHKEL LIGJET

Reagimi pas apelit të 5 dhomave të tregtisë

Arben Malaj: Situata e të bërit biznes, kritike. Këtë e tregon gjobëvënia ndaj “Prestige Resort”

“Puna e biznesit duket e pamundur. Jo ndryshim të taksave çdo 6 muaj. Gjobat i paguajnë shqiptarët”

Emrat për kryetar dhe anëtarë të këshillave

14 maji, Celibashi çon për verifikim në prokurori emrat e 42 kandidatëve

“S’ka pse paguhet me taksat e qytetarëve”

Genc Burimi për çështjen “Becchetti”: Gjobën le ta paguante me shtëpinë në Surrel

4 faqe speciale/ Regjistri i vendimeve, vitet 1993–2013/ Pronarët që u është njohur e drejta për kompensim dhe që preken nga ndryshimet ligjore

Pronat, 3876 dosjet me pronarët që kompensohen, sa para merr secili

“Çdo palë e interesuar ka të drejtë të ankohet kundër vlerësimit financiar të kryer nga ATP-ja për përcaktimin e vlerës së pronës në Gjykatën Administrative të Apelit, brenda 30 ditëve nga dita e publikimit, vetëm për vlerën e kompensimit”

DOSSIER NGA FATOS VELIU/ Nusja e të birit të Hasan Dostit, amerikanja me origjinë shqiptare rrëfen jetën e tij në Perëndim

Rozi Dosti: Hasan Dosti akuzoi agjentin Kim Filbi për vdekjen e njerëzve të tij në Shqipëri

I kishte humbur shpresat te fitorja mbi komunizmin, kur në ’91-shin na erdhi lajmi i papritur

“JAM UNË, HASAN DOSTI”, DUKE SHFLETUAR DITARIN E TIJ PERSONAL

“Më ’14-ën më dogjën fshatin bandat greke të qeverisë së Epirit”

JA Ç’TREGON AI VETË NË NJË NGA SHËNIMETE TIJ TË SHPËTUARA NGA HUMBJA

Në faqen e parë të gazetës “Panorama” do të lexoni:

Në faqen e parë të gazetës “Panorama Sport” do të lexoni: