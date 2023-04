Mori komente negative për ndryshimin drastik në pamje, reagon Bella Hadid në mbështetje të Ariana Grande: Asnjëherë nuk e dini se me çfarë po kalon dikush mendërisht

Bella Hadid ka treguar mbështetjen e saj për Ariana Grande pasi këngëtarja u shpreh kundër komenteve negative për peshën dhe pamjen e saj.









Më 12 prill, modelja hyri në Instagram për të ripostuar TikTok-in tashmë viral të këngëtares së “Thank U, Next” duke adresuar shqetësimet e fansave për trupin e saj.

Në video, Grande u kujtoi fansave se “ka shumë mënyra të ndryshme për t’u dukur i shëndetshëm dhe i bukur” dhe u bëri thirrje fansave të saj që të jenë të butë me veten dhe me njëri-tjetrin.

“Asnjëherë nuk e dini se me çfarë po kalon dikush mendërisht apo fizikisht. Sëmundje ose depresion. Hidhërim apo dhimbje zemre. Thjesht nuk e bëni, dhe nuk do ta dini kurrë derisa të ecni brenda një dite me këpucët e tyre”, shkroi Hadid në Instagram, duke etiketuar Granden së bashku me një ’emoji’ të bardhë me zemër.

“Në vend të këshillave apo opinioneve të pakërkuara, gjykimit apo agresionit, thjesht përpiquni të ofroni një dorë ndihmëse dhe jini të sjellshëm”, shtoi modelja.

Modelja 26-vjeçare shpjegoi se ka “gjithmonë një arsye” për pamjen e një personi, dhe në mënyrë të ngjashme u tha fansave të saj që të përmbahen nga komentimi për pamjen e dikujt “veçanërisht kur nuk e njeh dikë ose çfarë ka kaluar”.

“Instagrami nuk është i vërtetë dhe ne duhet të shikojmë më thellë dhe t’i kujtojmë vetes me vetëdije se secili prej nesh është thjesht qenie njerëzore që përpiqet më të mirën,” vazhdoi Hadid.

“Kështu që herën tjetër që dikush dëshiron të shkruajë një artikull të keq për t’u tallur, ose një koment të keq për të marrë disa pëlqime, thjesht mbani mend këtë. Nëse dikush dëshiron të flasë keq për një person tjetër, largoni veten nga biseda. Është shumë më e lezetshme të jesh i sjellshëm”, tha Bella.

Të martën, Grande lëshoi ​​një deklaratë të rrallë në lidhje me komente negative ndaj trupit kur ajo filmoi një video të saj në TikTok.

Këngëtarja e “7 Rings” gjithashtu u kërkoi fansave të saj që të ndalonin së krahasuari trupin e saj aktual me atë që më të shëndetshëm.

Fituesja e Grammy-t pranoi se ajo “nuk duhet të shpjegojë” se llojet e ndryshme të trupave janë të bukur dhe se ajo zgjodhi t’u drejtohej kritikëve me shpresën se ajo mund të ndihmojë në ndryshimin e bisedës rreth trupave.

Grande nuk është i vetmi personazh i famshëm që flet kundër kësaj. Në shkurt, këngëtarja e saj Selena Gomez gjithashtu adresoi shqetësimin e publikut për ndryshimin e pamjes së saj kur zbuloi se ilaçet e saj për lupus shkaktojnë luhatje të peshës së saj.