“Nuk mbahet pushteti duke i vendosur tritol medias”- Salianji për “Panorama TV”: PS po përdor lidhjet me krimin dhe administratën

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji në një intervistë për “Panorama TV” thotë se Partia Socialiste po përdor mjete jo të duhura për të qëndruar në pushtet.









Sipas tij, kjo forcë politike po përdor lidhjet me krimin dhe administratën, ndërsa theksoi se nuk mund të mbahet pushteti duke i vendosur tritol kundërshtarit politik apo mediatik.

Deputeti demokrat, parashikon një klimë të “nxehtë” dhe të tensionuar të zgjedhjeve të 14 majit.

“Qeveria për shkak të kundërshtarit të mediave vendos tritol, ku për shkak të kundërshtimit dërgon tatimet nëpër institucioneve, për shkak të bindjeve kërcënohen me largim nga puna. Këto elementë e bëjnë një klimë pasigurie. Jemi në kushtet kur Shqipëria në tërësi është në një gjendje alarmante. Kur një autokrat ka vendosur interesat personale, duke mos luftuar krimin”, tha Salianji.

Sa zgjedhje të qeta do të kemi?

Salianji: Unë shoh që zgjedhjet do të jenë të nxehta. PS po përdor të gjithë elementët e paduhur për të bërë fushatë. Po përdor administratën, asetet, lidhjet me krimin. Nuk dua, por kam frikë që do të jetë një fushatë me tension dhe e nxehtë. Aq pakënaqësi ka sa njerëzit po zëvendësohen me pemë.

Nuk mbahet pushteti me forcë as duke i vendosur tritoli kundërshtarit politik dhe as duke i vendosur tritol kundërshtarit mediatik. 14 maji ka për të treguar që qytetarët do ti japin një mësim të mirë qeverisë.

A ka më çfarë jep, a ka më premtime për të bërë dhe a mundet që kjo mazhorancë të bëjë premtime dhe mund ti mbajë ato?

Salianji: Duket qartë që jo vetëm nuk bën premtime dhe t’i mbajë ato, por kanë 10 vite që qytetaret nuk kanë parë asnjë premtim të realizuar. Ky kryeministër premtoi që do të ulë TVSH për çmimet e shportës, ndërkohë që ato kanë shkuar në stratosferë. Premtoi që do ulte tarifat dhe taksat për produktet e naftës, sot çmimi i naftës është në stratosferë. Tha që nuk do ketë ndërtime pa leje, e mbushi me kulla për oligarkët e vet. Për ca duhet ta besojnë Edi Ramën?! Ka 10 vite që qeveris jo për shkak të marrjes së votës, por për shkak të vjedhjes së votës.

Prandaj e ka kthyer në një fushatë tallava. Nga tepsia dhe timoni që ishte tallava pa muzikë, tani e ka kthyer në tallava me muzikë.