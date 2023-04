‘Nuk u gjetën gjurmë gishtash të Kailit në tufat e parave’/ Avokati i ish-zyrtares europiane: Nëse nuk shpallet e pafajshme, ajo nuk do të kthehet kurrë në…

Avokati i ish-zyrtares së lartë të Bashkimit Europian, Eva Kaili, Michalis Dimitrakopoulos, foli sot nga Belgjika menjëherë pas takimit dyorësh që pati me të në burgun e Harenit, për të zbuluar se pakot e improvizuara të parave të gjetura në shtëpinë e Eva Kailit në Bruksel nuk përmbanin gjurmë gishtash. “Duhet ta dini se ka shumë elementë në dosje që vërtetojnë pa asnjë dyshim se Eva Kaili do të shpallet e pafajshme”, tha z.Dimitrakopoulos dhe shtoi: “Ajo që do të doja që të gjithë të ruani është se në pikën ku ka një dobësi në këtë rast janë paratë e gjetura në banesën e përbashkët me bashkëshortin e saj. Gjetjet vërtetojnë se ajo nuk kishte asnjë lidhje me këto para”, tha avokati i Eva Kailit, duke shtuar:









“Në të gjitha tufat që ishin aty – pako të improvizuara – të parave nuk kishte asnjë gjurmë gishti të Eva Kailit”

“Ka shumë prova të tjera që do t’i tregojmë në marrje”, shtoi ai. “Ne respektojmë konfidencialitetin e hetimeve paraprake dhe për këtë arsye nuk nxjerrim prova të dosjes së lëndës”, theksoi ai.

Dimitrakopoulos deklaroi gjithashtu se klientja e tij “është e fortë psikologjikisht, është e vetëdijshme se ajo është e pafajshme dhe do të luftojë për të provuar pafajësinë e saj”.

“Ajo më kujtoi Eva Kailin e vjetër”, tha ai, duke theksuar se “e kishte kaluar shumë vështirë” dhe kujtoi izolimin e saj gjashtëmbëdhjetë orësh në komisariat.

“Eva Kaili duroi dhe ajo që e mban të fortë psikologjikisht është se është e vetëdijshme se është e pafajshme”, tha z.Dimitrakopoulos, duke theksuar se në dosje ka shumë elementë që vërtetojnë pa asnjë dyshim se zonja Kaili do të shpallet e pafajshme.

Avokati i Eva Kailit deklaroi se ende nuk e di se kur do të gjendet byzylyku ​​elektronik në mënyrë që eurodeputetja të lirohet nga burgu dhe të kthehet në shtëpinë e saj. “Besoj se do të bëhet një përpjekje për të gjetur sa më shpejt byzylykun elektronik”, shtoi ai.

“Ditët e Pashkëve janë të shenjta për ne grekët. I luta që të bëjnë përpjekje për të qenë me familjen e saj gjatë ditëve të Pashkëve”, tha z.Dimitrakopoulos.

Sipas zotit Dimitrakopoulos, Eva Kaili ëndërron ditën kur do të dëgjojë se është e pafajshme. Vetëm atëherë ajo do të mund të kthehet në Greqi dhe të shikojë në sy njerëzit që i besuan për kaq shumë vite dhe e nderuan me votën e tyre. Nëse nuk shpallet e pafajshme, nuk do të kthehet në Greqi. “Megjithatë, provat që ekzistojnë me të rejat se do të kemi do të dokumentojnë pafajësinë e saj”, tha ai.

“Eva Kaili po pret si dhe si do të vijë koha kur do të hapet dera e burgut dhe do të mund të shkojë në shtëpi dhe të përqafojë fëmijën e saj”, vijoi avokati i saj.

Dimitrakopoulos përfundoi duke thënë se “qëllimi është të provohet pafajësia e zonjës Kaili” dhe se ato që ka thënë për të autori i dyshuar i çështjes, Antonio Panzeri, janë “argumente vulgare” për të shpëtuar familjen e tij dhe ai do ta vërtetojë të jetë e pavërtetë.