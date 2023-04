Vasili: Rilindja miraton ligje me porosi të oligarkëve

Deputeti i Partisë së Lirisë Petrit Vasili, ka deklaruar se Rilindja bllokon ligje për çmimin e naftës dhe indeksonin e pagave, por miraton ligje me porosi të klientëve oligarkë dhe biznesmenë.









Në një postim në Facebook, Vasili u shpreh se Parlamentarizmi në vend nuk ka parë ditë më të shëmtuara dhe se duhet të çlirohemi sa më parë nga vandalët anti-shtet.

Postimi i plotë:

Rilindasit miratojne vetem ligje me porosi te klienteve te tyre oligarke e bisnesmenë!

Rilindasit bllokojne ligjet e opozites si ligji per cmimin e naftes, per tubimet, indeksimin e pagave etj, qe jane vetem per te miren e qytetareve.

Keta jane turpi i parlamentarizmit, dite me shemtuara parlamenti nuk ka pare.

Ndryshimi nuk pret më duhet te clirohemi sa me parë nga vandalet antishtet.