Atletja spanjolle e sheh diellin për herë të parë pasi ka jetuar për 500 ditë në një shpellë 70 metra të thellë

Ajo kaloi 500 ditë të jetës së saj në një shpellë në Spanjë. Dhe tani, ajo ka dalë në sipërfaqe.









Arsyeja për Beatrice Flamini, një sportiste elitare e alpinizmit, e cila të shtunën më 20 nëntor 2021 hyri në një shpellë në një thellësi 70 metra jashtë Granadës, pa asnjë kontakt me botën e jashtme.

Tani, atletja ndoshta duhet të zbulojë se çfarë ka ndodhur në të kaluarën. Në fund të fundit, ajo ka “humbur” ngjarje të tilla si lufta në Ukrainë dhe vdekja e mbretëreshës Elizabeth.

Beatrice Flamini duke marrë pjesë në një eksperiment që u monitorua nga afër nga shkencëtarët, duke kërkuar të mësojë më shumë rreth aftësive të mendjes njerëzore dhe ritmeve cirkadiane, pra çdo procesi biologjik që shfaq një ndryshim periodik endogjen gjatë një periudhe 24-orëshe.

Ajo theu rekordin për kohën më të gjatë të kaluar në një shpellë

Alpinistja elitare, siç raportohet nga ekipi i saj mbështetës, ka thyer një rekord botëror për kohën më të gjatë të kaluar në një shpellë.

Ajo ishte 48 vjeç kur hyri në shpellë dhe festoi dy ditëlindje e vetme. Ajo nisi sfidën e saj të shtunën, më 20 nëntor 2021, përpara shpërthimit të luftës në Ukrainë, krizës së kostos së jetesës, përfundimit të kërkesës së gjatë të maskës Covid-19 dhe vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth.

Mbulimi mediatik i ‘daljes’ së saj në dritë në Spanjën jugore sot (14/4) ishte i kufizuar për të mos e mposhtur atë, por një transmetim në transmetuesin kombëtar TVE e tregoi atë të veshur me syze të errëta dhe duke u ngjitur drejt ekipit të mbështetjes së saj duke buzëqeshur. Të veshur me maska, ata e rrethuan dhe e përqafuan.

Përvoja e saj në shpellë

Duke folur pak më pas, ajo e përshkroi përvojën e saj si “të shkëlqyer, të pamposhtur”. E presionuar për më shumë detaje nga gazetarët, ajo shtoi: “Kam një vit e gjysmë të heshtur, nuk flas me askënd përveç vetes. Unë humbas ekuilibrin, prandaj më mbajnë. Nëse më lejoni të bëj dush – nuk kam prekur ujë për një vit e gjysmë – do të shihemi pas pak. A është në rregull me ju?’

Flamini e kalonte kohën e saj nën tokë duke bërë ushtrime për ta mbajtur atë në formë dhe të zënë, duke pikturuar dhe duke thurur kapele leshi. Ajo mori dy kamera GoPro për të dokumentuar kohën e saj, 60 libra dhe 1000 litra ujë, sipas grupit të saj mbështetës.

Duke folur në pamjet e siguruara nga Timecave (shpella e kohës), siç quhej sipërmarrja e saj, gjatë qëndrimit në shpellë, ajo tha: “Shpellat janë vende mjaft të sigurta, por shumë armiqësore për njeriun dhe trurin sepse nuk e sheh dritën e ditës, nuk e di. sa kalon koha, nuk ke stimulim neurologjik. Nuk është se koha shkon më shpejt apo më ngadalë, thjesht nuk shkon, sepse është gjithmonë katër e mëngjesit”.

Ajo u vëzhgua nga një ekip ekspertësh

Flamini u vëzhgua nga një ekip psikologësh, studiuesish, speleologësh – specialistë në studimin e shpellave – dhe trajnerë fizikë që vëzhguan çdo lëvizje të saj dhe mirëqenien e saj fizike dhe mendore, megjithëse ata kurrë nuk hynë në kontakt.

Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, përvoja e saj është “përdorur” nga shkencëtarët në universitetet e Granadës dhe Almerias dhe në një klinikë gjumi me qendër në Madrid.

Ata studiuan efektin e izolimit social dhe çorientimit ekstrem të përkohshëm në perceptimin e njerëzve për kohën, ndryshimet e mundshme neuropsikologjike dhe konjitive që njerëzit i nënshtrohen në kushte të tilla dhe ndikimin në ritmet cirkadiane dhe gjumin.

Faqja e internetit e rekordeve botërore Guinness ka përmendur si “kohën më të gjatë të mbijetesës për dikë të bllokuar nën tokë” 33 minatorët kilianë dhe bolivianë të cilët kaluan 69 ditë 688 metra (2257 ft) nën tokë pas shembjes së minierës së bakrit dhe arit në San Jose në Kili në vitin 2010.