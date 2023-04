Eva Kaili del nga burgu, hapat e radhës pas lirimit – Si do të jetë jeta e saj me byzylykun në dorë

Ish-zyrtarja e lartë e Bashkimit Europian, Eva Kaili ndodhet në arrest shtëpie me përgjim elektronik, në shtëpinë e saj në Bruksel që prej mesditës, pas lirimit pas më shumë se katër muaj ndalim të përkohshëm në burgjet e Harenit.









Eurodeputetja greke doli nga burgu mëngjesin e së Premtes së Madhe, e shoqëruar nga dy makina. Ajo mbërriti në shtëpinë e saj, në Rue Wiertz, me një Mercedes të zi, e shoqëruar nga babai i saj dhe avokati i saj Michalis Dimitrakopoulos. Aty e prisnin rreth 15 gazetarë grekë dhe të huaj, para të cilëve ajo bëri deklaratat e para.

“Faleminderit shumë, vajza ime po më pret. Jam shumë e lumtur që jam sërish me të. Lufta vazhdon me vendosmëri nga avokatët e mi”, tha Eva Kaili.

Eva Kaili ishte e fundit nga katër të pandehurit e Katargate që u lirua me kusht. I ka paraprirë lirimi i partnerit të Eva Kailit, Francesco Giorgi, eurodeputetit belg Marc Tarabella dhe Antonio Panzeri, i cili konsiderohet si “truri” i organizatës.

Kufizimet pas lirimit

Eva Kaili ndodhet tashmë në arrest shtëpiak në banesën e saj të përhershme, ndërsa do të mbajë byzylyk elektronik.

Duke jetuar tani e tutje vetëm me vajzën e saj të mitur në apartamentin e saj në Bruksel, zonja Kaili do të duhet të deklarojë numrin e telefonit të kontaktit me autoritetet belge, të jetë gjithmonë e disponueshme në të njëjtin numër, të mbajë gjithmonë rripin e dorës dhe të mos lëvizë nga apartamenti, me përjashtim të shkuarjes në gjykatë, te mjeku ose për arsye të forcës madhore dhe gjithmonë në konsultim me Prokurorinë Publike belge.

Në përditshmërinë e re, në ditët në vijim mbetet për t’u sqaruar nëse do të ketë akses në internet apo do të lejohet të presë vizitorë, përveç partnerit të saj, Francesco Giorgi, me të cilin tashmë ka zgjedhur të qëndrojë larg, megjithëse ligjërisht mund të ndajnë të njëjtën çati.

Në një vendim personal, eurodeputetja greke zgjodhi të mos jetonte më me partnerin dhe babanë e vajzës së saj dyvjeçare, e cila u lirua nga burgu dy muaj më parë, pasi kishte lidhur më parë një marrëveshje speciale me autoritetet belge, sapo si Antonio Panzeri.

Vlen të theksohet se Eva Kailit i është ndaluar edhe largimi nga Belgjika, pasi autoritetet belge i kanë mbajtur pasaportën për këtë arsye.

Hapat e radhës

Të kujtojnë “Evën e Vjetër” që prej ditës së djeshme, sipas z. Dimitrakopoulos, eurodeputetja greke pritet të bëjë të gjitha përpjekjet në të ardhmen, derisa të provojë pafajësinë e saj, si në çdo rast tjetër, nuk ka ndërmend të kthehet në Greqi.

Sipas avokatit të saj, Eva Kaili ëndërron ditën kur do të dëgjojë se është e pafajshme. Vetëm atëherë ajo do të mund të kthehet në Greqi dhe të shikojë në sy njerëzit që i besuan për kaq shumë vite dhe e nderuan me votën e tyre. Nëse nuk shpallet e pafajshme, nuk do të kthehet në Greqi.

“Sidoqoftë, provat që ekzistojnë me të rejat do të kemi dokumentimin e pafajësisë së saj”. Z. Dimitrakopoulos tha për paratë e gjetura në banesën e saj, duke zbuluar për herë të parë dje se “gjetjet vërtetojnë se ajo nuk kishte lidhje me këto para”.

Dhe shtoi: “Në të gjitha tufat që ndodheshin – tufa të improvizuara – parash nuk kishte asnjë gjurmë gishti të Eva Kailit”, element që duket se ka zbutur rezistencën e hetuesit, Michel Clez, për vendosjen e saj në arrest shtëpie.

Megjithatë, sipas informacioneve, gjurmët e gishtave në para mund t’i përkasin zotit Panzeri dhe Giortzi, me avokatin e eurodeputetit grek që premton zbulime të reja.

“Qëllimi është të provohet pafajësia e zonjës Kaili” dhe se ato që ka thënë për të gjoja organizatori i çështjes, Antonio Panzeri, janë “argumente vulgare” për të shpëtuar familjen e tij dhe do të vërtetohet se nuk po tregon të vërtetën, tha ai avokati i saj.

Sipas zotit Dimitrakopoulos, “ka edhe shumë prova të tjera që do t’i paraqesim në pyetje”, siç shpjegoi ai, duke shtuar se “ne respektojmë sekretin e hetimeve paraprake dhe për këtë arsye nuk po nxjerrim prova nga çështja”, kundër breshërisë së publikimeve, që pasuan arrestimin e klientit të tij, më 9 dhjetor 2022.

