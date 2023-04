Gjykata Kushtetuese francize thotë ‘PO’ për reformën e pensioneve të Macron – Presidenti fton sindikatat në dialog

Gjykata Kushtetuese e Francës mbështeti sot planet e qeverisë së presidentit Emmanuel Macron për të rritur moshën e pensionit në 64 vjeç nga 62 vjeç, njoftoi BFM TV, duke cituar burime të paidentifikuara.









Anëtarët e Këshillit Kushtetues të Francës kritikuan disa aspekte të vogla të reformës, por nuk hodhën poshtë masën kryesore që rrit moshën ligjore të pensionit nga 62 vjeç në 64 vjeç, sipas njoftimit për shtyp të këshillit.

Më herët, para se të bëhej i ditur ratifikimi nga Gjykata Kushtetuese, Emmanuel Macron kishte ftuar sindikatat franceze që të takoheshin me të të martën.

“Do të jetë doemos fillimi i një cikli që presidenti dhe qeveria do të vazhdojnë në javët në vijim me partnerët socialë. Dera e Elysee do të mbetet e hapur, pa kushte, për këtë dialog”, tha zyra e shtypit e kreut të shtetit francez.

Dhe Gjykata Kushtetuese e Francës mund të ketë dhënë “dritën jeshile” për reformën e presidentit francez, por pakënaqësia e qytetarëve është e fortë.

Është tipike se zyrat qendrore të shtëpisë luksoze të modës “Louis Vuitton” u pushtuan dje për pak kohë nga protestuesit francezë gjatë mobilizimeve kundër planeve të presidentit Emmanuel Macron për reformën e pensioneve.

Sipas rrjetit francez “BFMTV”, rreth 400 mijë qytetarë kanë dalë në rrugët e vendit për të demonstruar edhe një herë kundërshtimin e tyre ndaj planit të qeverisë për reformimin e sistemit të sigurimeve.

Duke ndezur flakë dhe duke hedhur bomba tymi në ndërtesën Avenue Montaigne në Champs Elysees, rreth 400 protestues u mblodhën jashtë zyrave të shtëpisë së modës për t’i dërguar mesazhin e tyre qeverisë duke synuar simbolet e kapitalizmit dhe gjigantët e biznesit.

Paris, France As the French armed police move into action, they get booed by the Parisian protesters.#Paris#FranceProtests pic.twitter.com/20w8dYizkD — James Melville (@JamesMelville) April 13, 2023

A police officer’s uniform is partially set on fire amidst violent clashes between the crowd and police here in Paris pic.twitter.com/u39Ty6sIhU — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) April 13, 2023

Videot e pushtimit të shkurtër të protestuesve në selinë e “Louis Vuitton” u ngarkuan në mediat sociale.

Siç raporton gazeta franceze “Le Parisien”, kritikët e planit të presidentit Macron për të rritur moshën minimale të daljes në pension në 64 vjeç nga 62 që është aktualisht, i janë përgjigjur thirrjes së sotme të sindikatës duke protestuar në Paris si dhe në qytete të tjera të vendit.

Këto demonstrata, komenton gazeta “Le Monde”, u zhvilluan një ditë përpara se Këshilli Kushtetues i Francës të vendoste nëse procedurat e ndjekura nga qeveria e Parisit për reformën e sistemit të pensioneve ishin në përputhje me Kushtetutën

Për qeverinë Macron, rritja e moshës së daljes në pension është thelbësore për rritjen e normave të punësimit dhe frenimin e ngritjes së deficiteve në sistemin masiv të pensioneve publike përballë një popullsie në plakje.

Nga ana e tyre, sindikatat argumentojnë se ndryshimi i kufijve të moshës për të kërkuar një pension të plotë do të rëndojë në mënyrë disproporcionale më pak të pasurit dhe se ka mundësi të tjera, si taksat më të larta për bizneset dhe të pasurit.

Megjithatë, duhet theksuar se edhe pse numrat janë relativisht të reduktuarkrahasuar me kulmin e mobilizimeve dy muaj më parë, është në nivele të larta.

Një polic 28-vjeçar është plagosur në kokë nga sendet e hedhura nga protestuesit në Paris. Goditja e ka lënë pa ndjenja për pak kohë dhe më pas është dërguar në spital.

Të plagosur kanë mbetur edhe kolegët e tjerë të saj.

Në një tjetër incident, një gazetar u plagos në kokë gjatë demonstratës në Lion nga policia që e rrahu me shkopinj.

Vetëm në Paris, arrestimet e protestuesve i kaluan shifrën 15.

Por sindikatat janë shprehur se nuk do të kufizojnë mobilizimet edhe nëse ligji është kushtetues. “Ndryshimet në sistem janë brutale”, thonë përfaqësuesit e sindikatave.

Gazeta Shqiptare