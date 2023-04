Jack Nicholson/ Fansat e tij janë ‘tërbuar’ me një publikim që tallet me paraqitjen e tij të fundit

Jack Nicholson është një nga aktorët më të famshëm të Hollivudit, i njohur për rolet e tij ikonë në filma si “The Shining”, “One Flew Over the Cuckoo’s Nest” dhe “Batman”. Në moshën 85-vjeçare, aktori, i cili është tërhequr nga aktrimi që nga viti 2010, bën pak paraqitje publike.









Megjithatë, kur së fundmi ai u kap nga paparacët në shtëpinë e tij në Beverly Hills, artikulli i Daily Mail bëri bujë në internet.

Jack Nicholson, 85, looks disheveled on LA balcony as he’s seen for first time in TWO YEARS https://t.co/4Vi5pykFoE pic.twitter.com/EnJCDOMbSN — Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2023

Në videon e siguruar nga DailyMail.com, Nicholson mund të shihet duke shijuar mëngjesin në Los Angeles, duke u ulur me radhë në ballkonin e tij me pamje nga kanioni Franklin. Në një moment, ai shihet duke vëzhguar me vëmendje një helikopter që fluturonte sipër.

Në artikull, Nicholson u përshkrua si “i parregullt” dhe gazeta u përpoq të theksonte se kjo ishte hera e parë që aktori shihej në 18 muaj. Por fansat nxituan ta mbrojnë aktorin, duke theksuar se ai është 85 vjeç dhe nuk duhet pritur që të duket si vitet e tij të reja.

Fraza “Ai është 85!” filloi trendi në rrjetet sociale, me fansat që u kërkuan mediave që ta lënë Nikolson të qetë dhe ta vlerësojnë atë për atë që është. Shumë kanë komentuar se Nicholson duket i mrekullueshëm për moshën e tij dhe se ata do të ishin me fat që të bënin po aq mirë sa ai është në moshën 85-vjeçare.

Pavarësisht raportimeve se shëndeti mendor i Nicholson ishte përkeqësuar dhe se ai po luftonte me demencën, ish-prezantuesi i Fox News, Bill O’Reilly, i cili është një mik i ngushtë i aktorit, i mohoi thashethemet gjatë një episodi të emisionit të tij “No Spin News” në janar. Ai pretendoi se e kishte vizituar aktorin disa muaj më parë dhe kishte pasur një bisedë me të, gjatë së cilës Nicholson i bëri, sipas tij, një mori pyetjesh të zgjuara. O’Reilly madje deklaroi se Nicholson ishte “më inteligjent se presidenti i Shteteve të Bashkuara”.

Paraqitja e fundit e Nicholson në ekranin e madh ishte në filmin e vitit 2010 How Do You Know përballë Owen Wilson dhe Reese Witherspoon. Ajo përflitet se është tërhequr nga aktrimi, por këto thashetheme nuk janë konfirmuar asnjëherë.

