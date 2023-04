Juventus, shlyerje për fitimet kapitale dhe pagat! Marrëveshje e mundshme me Prokurorinë

Juventus po përgatitet për procesin e ri sportiv në lidhje me fitimet kapitale, manovrat e pagave, partneritetet dhe agjentët dhe sipas asaj që raporton Corriere dello Sport, ideja e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë mund të jetë shumë më tepër se një hipotezë.









Kjo ide do të merrte formën e të paktën dy kushteve. Një marrëveshje brenda familjes Agnelli dhe një dënim në favor të bardhezinjve në seancën e 19 prillit për çështjen e fitimeve kapitale.

Avokatët e Juventusit që po organizojnë mbrojtjen, përpara se të marrin referime për manovrat e pagave, marrëdhëniet me agjentët dhe partneritetet e dyshimta me Atalantën, Bolonja, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo dhe Udinese, do të kenë pesëmbëdhjetë ditë kohë për të përgatitur raporte dhe ndoshta për t’i kërkuar prokurorit të FIGC një marrëveshje në bazë të nenit 126 të kodit të drejtësisë sportive.