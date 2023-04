Pas Francës edhe Holanda i hap rrugën eutanazisë për fëmijët me sëmundje të pashërueshme

Qeveria holandeze i ka hapur rrugën eutanazisë për fëmijët që vuajnë nga sëmundje të pashërueshme, të cilët nuk kanë mundësi për trajtim.









Ministri i Shëndetësisë Ernst Kuipers, u tha parlamentarëve se donte të rishikonte protokollin, i vlefshëm deri tani vetëm për të sapolindurit, për të mbuluar edhe fëmijët e moshës nën 12 vjeç të cilët vuajnë në mënyrë të padurueshme dhe për të cilët opsionet e kujdesit paliativ nuk janë të mjaftueshme.

“Jam i kënaqur që, pas konsultimeve intensive me të gjitha palët e përfshira, kemi arritur një zgjidhje që do t’i ndihmojë këta fëmijë të sëmurë, prindërit e tyre dhe gjithashtu mjekët. Eutanazia do të jetë e mundur vetëm kur është e vetmja mundësi për t’i dhënë fund vuajtjeve të një fëmije. Po flasim për fëmijë që janë aq të sëmurë sa vdekja është e pashmangshme dhe ata pritet të vdesin së shpejti”, deklaroi Kuipers.

Eutanzaia ose e njohur ndryshe si vdekja e asistuar është e ligjshme në pak vende të botës. Së fundmi u miratua në Francë, pas një sondazhi, ku shumica e popullsisë ishin pro.