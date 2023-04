“Suksesi varet nga bashkëpiunimi elektoral”/ Mediu për zgjedhjet lokale: Nuk ka një koalicion opozitar, kemi vendosur kandidat të përbashkët

Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, në një dalje televizive për ‘Panorama TV’ ka analizuar procesin e zgjedhjeve lokale të majit 2024.









Mediu përmendi faktin se, partitë opozitarë kanë krijuar një koalicion opozitar me kandidatë të përbashkët.

Pjesë nga intervista e Mediut

Për ti bashkuar rrymat e opzitës shqiptare duhet të dalim tek niveli i përfaqësisë së qytetarëve. Përndryshe do të jetë një fushatë që do të na marrë kohë në konflikte në marrëdhëniet me qytetarët.

Është absurd, pa mend, nonsense që të medosh që ka një koalicion opozitar, jo ai është i tërë partive opozitare, pasi në bindje për të fituar nuk kanë vendosur një kandidat të tyer por vetëm një të përbashkët. Kërkojnë vota proporcionale për partitë e tyre.

Cili do të ishte ai rezultat që do ta cilësoni pozitive?

Çdo fitore është sukses dhe krijon premisa për zgjedhjet për vitin 2025. Nuk mund të them se çfarë mund të fitohet dhe sa do të fitohet, por opozita është në nivele të përafërta dhe duhet të kthehen në vota mazhoritare për votat e opozitës. Suksesi varet nga bashkëpunimi elektoral.

Por në rezultate dhe pozicione çfarë do të konsideronit sukses?

Duket qartësisht se si është renditja e forcave politike, ne ose jemi të parët ose të dytët në garën për bashkitë. Unë mendoj të dalësh i pari dhe jo i dyti?

Ljami se sekretarja e përgjithshme e kryeministrisë ka mbrojtur çështje në Strasburg? A ka shkelje të ligjit?

Unë nuk jam në dijeni të rastit konkret. Doja të kisha të gjitha informacionet. Por nuk mund të prononcohem për rastin konkret.

IRI ka disa të dhëna ku flitet për korrupsionin?

Unë kam folur me drejtorin e saj, janë edhe disa sondazhe që tregojnë se preokupimi është korrupsioni, ekonomia e dobët, mungesa e investimeve dhe problemet që ne i ndjejmë çdo ditë. Duhet të reflektojmë se si të zgjidhen këto çështje. Është një problem i madh.

Kohët e fundit është artikuluar për kandidat e Elbasanit dhe Durrësit që nuk i njeh as administrate e vetë?

Të gjithë kryetarët e bashkive kanë qenë zgjatime të pushtetit qëndror. I tërë pushteti lokal. Një pjesë e tyre nuk kanë krijuar marrëdhënie me qytetarët. Kanë lënë jashtë investimeve zona të tëra të thella pa u zhvilluar.

Dhe do ti penlizojë në zgjedhje?

Po, spese kjo tregon se ai nuk ka bërë punë dhe nuk ka ditur të ndërtojë as marrëdhënie.

Gazeta Shqiptare