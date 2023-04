U vendos në rrezik siguria kombëtare e SHBA-së, momenti i arrestimit të anëtarit të Gardës Kombëtare Ajrore, dyshohet se nxorri dukumentet e klasifikuara

Një anëtar i Gardës Kombëtare Ajrore në SHBA do të dalë në gjykatë të premten në lidhje me rrjedhjen e dokumenteve shumë të qeverisë amerikane në lidhje me luftën në Ukrainë dhe çështje të tjera të sigurisë kombëtare.









21-vjeçari Jack Teixeira, u arrestua nga FBI në shtëpinë e tij në Dighton, të enjten (13 prill). Ai u fotografua i veshur me pantallona të shkurtra dhe një bluze kur u arrestua.

Teixeira dyshohet se është drejtuesi i grupit të bisedash në internet ku u nxorën dokumentet për herë të parë.

Ai akuzohet për publikim të paautorizuar të informacioneve shumë të klasifikuara dhe do të dalë sot në gjykatën në Boston.

Në dokumente u zbuluan vlerësimet e SHBA-së për luftën në Ukrainë, si edhe sekrete rreth aleatëve amerikanë, duke vënë në pikëpyetje sigurinë e dokumenteve të klasifikuara.

Teixeira punonte si specialist i IT-së në Gardën Kombëtare të Massachusetts.

Ai iu bashkua Gardës Kombëtare në vitin 2019, sipas CBS Neës.

Në pamjet e publikuara i riu shihet duke ecur mbrapa me duart e ngritura lart drejt oficerëve të armatosur të FBI-së.

Ai u vu në pranga dhe u dërgua në një automjet. Teixeira raportohet se ishte drejtuesi i një grupi online në internet të përbërë kryesisht nga meshkuj adoleshentë, me të cilët dyshohet se ka mdarë informacione sekrete për muaj të tërë.

Të paktën 50 dokumente të klasifikuara u postuan në Discord. një platformë e mediave sociale.