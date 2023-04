Vizita e diplomatit amerikan Escobar në Tiranë/ Fatmir Mediu për Panorama TV: Tregoi se SHBA ka qenë dhe është me Shqipërinë, marrëdhënia nuk lidhet me forcat politike por me…

Kreu i Partisë Republikane, Fatmir Mediu në një intervistë për Panorama Tv tha se vizita e të dërguarit amerikan, Gabriel Escobar tregoi se SHBA ka qenë dhe është me Shqipërinë dhe se marrëdhënia mes dy shteteve nuk bazohet në forcë politike apo individë.









Mediu tha se opozita duhet të jetë sa më e qartë në lidhje me shqetësimet që ka ngritur Departamenti i Shtetit Amerikan karshi drogës dhe pastrimit të parave në vend, ku theksoi se duhet ndërtuar një marrëdhënie e përbashkët në rajon dhe të mbështeten takimet mesa ambasadorëve.

Lidhur me skandalin McGonigal, Mediu tha se i dërguari amerikan nuk e ka përmendur gjatë vizitës në Tiranë pasi çështja është në hetim dhe duhen shmangur përgjigjet e drejtpërdrejta.

Pjesë nga intervista:

Vizita e Escobar në Shqipëri, si e keni parë? Keni bërë një rezyme të mesazheve të tij?

Ato kanë qenë të qarta pasi marrëdhëniet nuk lidhen me forcë politike apo me individë por me popullin shqiptar. Kjo është për ty vlerësuar nga klasa politike. Amerika ka qenë dhe është me Shqipërinë. Ajo që ngelet pika e diskutimit është marrëdhënia me Berishën. Sulmet ndaj ambasadës duhet të ndalojnë sepse përfaqësinë një qëndrim të SHBA dhe si e tërë duhet të ndërtojë një marrëdhënie të përbashkët në rajon. Raporti i DASH tregon shqetësimin e lartë për drogën dhe pastrimin e parave. Po ashtu është edhe një shqetësim i madh, zhvillimi në rajon. U takuan ambasadorët e rajonit në Tiranë. Këtu opozita duhet të shikojë se kush është qëndrimi i saj me këtë çështje. Shqipëria nuk është imune ndaj ndërhyrjeve ruse dhe kineze.

Si e patë faktin se Escobar nuk e komentoi çështjen McGonigal?

Po është në proces penal, është shmangie se sa një përgjigje e drejtpërdrejtë e një përfaqësues kur është në hetim dhe gjykim.