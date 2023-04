Domatet e rritura në hapësirë do të vijnë së shpejti në Tokë

Një “thesar” eksperimentesh të kryera në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës po rikthehet në Tokë nga Dragon i SpaceX.









Sipas mediave të huaja, ndër të tjera, eksperimentet kishin të bënin me rritjen e bimëve. Mostrat shkencore do të transportohen në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida, ku shkencëtarët do të kryejnë analiza shtesë përpara ndikimit të plotë të gravitetit.

Veg-05 rriti domate në objektin Veggie të stacionit, për të ekzaminuar efektet e dritës dhe cilësisë së plehrave në prodhimin e frutave, sigurinë ndaj mikrobeve dhe vlerën ushqyese.

Siç thekson agjencia amerikane e hapësirës, ​​aftësia për të rritur bimë në hapësirë ​​për ushqim të freskët dhe për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të jetesës së anëtarëve të ekuipazhit është “çelësi” për misionet e ardhshme afatgjata.

Struktura, një serë në miniaturë, mund të përshtatet për të ofruar produkte të freskëta për ata që nuk kanë akses në të korrat në Tokë dhe për fitoterapi për të moshuarit ose me aftësi të kufizuara.

Ekuipazhi kreu tre korrje në ditët 90, 97 dhe 104 duke ngrirë domatet së bashku me mostrat e ujit dhe njollat ​​e materialit të rritjes.