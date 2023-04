“E dua jashtë”, Luizi: Nuk kam besim te Efi, në këtë lojë nuk ka shokë

Ditëve të fundit Luiz Ejlli e ka dëshmuar që ende ka hatërmbetje me Efi Dhedhes, me të cilin krijuan një shoqëri me njëri-tjetrin brenda Big Brother VIP Albania.









Me rikthimin e Efit dyshja kishin disa debate që lidheshin me një reagim që ajo kishte bërë jashtë shtëpisë së famshme në lidhje me një situatë të këngëtarit me partneren e tij, Kiara Tito.

Një pjesë e shkurtër e klipit ku Efi bënte një deklaratë që mbronte Luizin, por në anën tjetër ‘sulmonte’ Kiarën bëri që raporti i thyer të mos ishte i njëjtë.

Megjithatë, Luizi dhe Efi arritën që ta rregullojnë marrëdhënien deri së fundmi kur këngëtari nisi të bënte disa deklaratë kundër saj me banorët e tjerë.