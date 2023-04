Ish-presidentja Jahjaga prezentë në festën e 34-vjetorit së Dafina Zeqirit

Artistja e mirënjohur e skenës shqiptare, Dafina Zeqiri, ka festuar ditën e djeshme (e premte) ditëlindjen e 34-të.









Ajo ka organizuar një ceremoni madhështore me miqtë dhe të afërmit për të shënuar këtë përvjetor të lindjes në një nga restorantet e njohura në Prishtinë.

Mes emrave të shumtë të skenës, e pranishme në ditëlindjen e Zeqirit ka qenë edhe ish-presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga.

E cila ka postuar disa foto në llogarinë e saj në ‘instagram’ ku tërhoqi mjaftë vëmendje me paraqitjen elegante me një palë pantallona të zeza dhe një këmishë rozë krah për krah me Dafinën.

“Urime ditëlindjen yll, Dafina Zeqiri”, ka qenë urimi që Jahjaga ia ka bërë krijueses së hitit “Harroj”.

Të njëjtat duket se ruajnë raporte të mira me njëra-tjetrën pasi janë parë në shumë evente bashkë.

Në ditëlindjen e Dafinës duhet theksuar se nuk mungoi as DJ Geek, me të cilin u tha se është ndarë.