“Rakip Suli dhe patronazhistët të bëjnë gati plaçkat”- Arjan Hoxha: Me paratë që po shpërndan nuk i blen dhe as nuk i kërcënon dot banorët e Kamzës

Kandidati i “Bashkë Fitojmë”, Arjan Hoxha ka bërë thirrje kryebashkiakut të Kamzës, Rakip Suli që “së bashkume patronazhistët të bëjnë gati plaçkat”.









Fjala:

“Kurrë Kamza nuk ka qenë më e dhunuar se sot. Pushteti ka arritur të largojë familjet. I varfëruan që ti largonin.

Propaganda raciste ‘nuk ka kapacite intelektuale për të marrë bashkinë e Kamzës’, duke ofenduar çdo qytetar atje.

Punësoi drejtorët nga bodrumet e errëta të Rilindjes. Qytetarët e Kamzës do të vazhdojnë ta mbështesin PD. E dinë se kurrë më parë s’ka qenë më varfër, e sulmuar dhe e zbrazur. Rakip Suli ka përgjegjësi për ofendimet,

Ata para që po shpërdoron s’të shpëtojnë dot nga humbja e thellë. Nuk i blen dot dhe kërcënon banorët e Kamëz, Kamza do mbetet përjetësisht blu. Ti dhe patrionazhistët e tu të bëni gati plaçkat sepse bashkia do i kthehet qytetarëve. Buxhetin bashkia do e çojë tek qytetarët. Paratë e kanë vendin tek xhepat e qytetarëve jo teke xhepat e drejtorëve të korruptuar, Asgjë s’na ndal”, tha Arjan Hoxha.