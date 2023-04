“Rrezikon të largohet nga vendi”/ Vrau të ëmën një ditë më parë, gjykata lë në burg autorin e krimit makabër në Pejë

Gjykata Themelore në Pejë ka pranuar sot kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë “Arrest me burg” ndaj të pandehurit U.H, i dyshuar për vrasjen e nënës së tij, ngjarje që tronditi dje mbarë opinionin.









Gjykata njofton se masa e sigurisë është për një afat 30 ditor, dhe se kërkesa e Prokurorisë u pranua pasi u vlerësua se ishte e bazuar duke pasur parasysh se i pandehuri është duke u hetuar për vepër të rëndë penale për të cilën Kodi Penal ka parashikuar dënim me jo më pak se 10 vjet burgim ose me burgim të përjetshëm.

Më tej, thuhet se i pandehuri posedon leje qëndrimi jashtë shtetit, rrethana këto të cilat gjykata vlerësoi se tregojnë rrezikun e lartë të arratisjes apo shmangies së organeve të drejtësisë.

“Po ashtu, duke pas parasysh peshën e veprës penale, mënyrën tejet mizore të kryerjes së veprës penale nga ana e të pandehurit, pasojat e rënda të kësaj vepre si dhe faktin se në këtë çështje pritet që të dëgjohen dëshmitarët okular të cilët janë familjarë të pandehurit, gjykata vlerësoj se të gjitha këto janë rrethana të posaçme që tregojnë rrezikun e lartë se me gjetjen e të njëjtit në liri apo nën çfarëdo mase tjetër alternative, do të arratiset apo në çfarëdo mënyre do t’i shmanget organeve të ndjekjes, do të mund të përsërisë veprën e njëjtë apo të ngjashme penale apo do të mund të ndikoj në dëshmitarë dhe në këtë mënyrë do të pamundësojë apo vështirësojë në masë të madhe zhvillimin e hetimeve por edhe procedurës penale në përgjithësi”, thuhet në komunikatën për media.