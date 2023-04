“Unë kam thënë po”/ Nevina Shtylla zbulon propozimin për martesë

Ka qenë gjithmonë hermetike për jetën e saj private, por këtë të shtunë në “S’e Luan Topi”, Nevina Shtylla ka treguar disa detaje më shumë mbi jetën e saj private.









Moderatorja ka treguar se ka marrë një propozim megjithëse nuk e ka bërë atë publik dheka treguar se marrëdhënia e saj është e konsoliduar, ndërsa sa i përket planeve për dasmë ka treguar se e ka të hapur si opsion pasi nuk ka vendosur akoma diçka konkrete.

“Nuk kam asnjë plan serioz për dasmë por jam në një raport të shëndetshëm serioz, jam mirë në strofullën time të dashurisë dhe që e shijoj jashtë syrit të kamerave. Unë jam nga ato njerëz që e kam hequr dëshirën për të veshur fustanin e bardhë kam kryer disa sete fotosh me fustane nusërie, nuk besoj se do të jetë i njëjti emocion por përjetimi është ndryshe kur ke përballë njeriun e zemrës dhe familjarët. Nuk po pres një propozim e kemi një propozim, unë kam thënë po. Këto detajet i mbajmë për vete, propozimi ndodhi jashtë Shqipërisë kemi qenë në një udhëtim që e kemi shijuar të dy shumë, ne na shijojnë udhëtimet dhe jemi komod jashtë syrit të publikut dhe shqiptarëve siç ndodh në Tiranë. Do doja të mendohesha pak më gjatë për ta vënë në siklet por nuk kisha asnjë lloj dyshimi për përgjigjën time”- tha Nevina