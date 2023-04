Big Brother Vip u ka ofruar banorëve që të shtojnë çmimin e madhe me 10 mijë euro. Por për të marrë 10 mijë eurot, banorët u vendosën përballë një sfide.









Dy prej tyre duhet të qëndrojnë në burg me afat të pa caktuar deri në një njoftim të dytë. Jori dhe Nita u foruan të shkojnë ato në burg në mënyrë që të rritet çmimi i madh.

Nëse në burg do të futeshin katër lojtarë, çmimi i madh do të rritej me 20 mijë euro. Mirëpo Kiara nuk pranoi që të sakrifikohej.