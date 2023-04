Aventura në ‘BBVIP’ dhe raporti i shumëpërfolur i dashurisë, flet Keisi Medin: Nuk më lan ta shijoja, Kristin dua ta shikoj në finale

Keisi ishte banorja e cila la përfundimisht shtëpinë e Big Brother Vip mbrëmjen e kaluar, duke hequr dorë nga çmimi i madh. Pas daljes nga shtëpia, Keisi ishte e ftuar në ‘FunClub’ ku foli edhe për marrëdhënien e saj me Kristin, pasi mbrëm ajo deklaroi se nëse Krisit i shkruan i pari do të ishte gati ta rifillonte diçka.









Pjesë nga intervista:

Çfarë të tha Sabiani kur ikre mbrëmë ne shtëpi?

Nuk kemi biseduar shumë të them të drejte më shumë kemi qarë bashkë aty me njëri-tjetrin.

Ardit cuni: Unë mendoj se shpesh herë ke qenë e shpëtuar nga vet ‘Big Brother’ pra nga vetë sistemi i lojës sepse nuk ke qenë shumë e forte dhe nuk kishe debate të forta e sa nominime të forta.

Mbrëmë ti i the Kristit lufto për të shkuar në finale a mund të di pse ja the çfarë doje te thoje ti?

Epo doja ti thosha se dua ta shikoj në finale sepse me të vërtete e meriton finalen dhe pse jo prandaj i thash lufto, është një lojtar shumë i fortë pavarësisht se ne krijuam diçka aty brenda që nuk eci unë tani nuk mund ti vihem kundra Kristit. Unë nuk kam qenë kurrë kandrra tij unë e kam ngacmuar që të kisha një reagim nga ai se thosha me vete ky djali që me pëlqente aq shume mua ta shohim pak çfarë do bej tani që s’jemi me bashkë me njeri-tjetrin.

Megi: Pra ti prisje që Kristi te reagonte?

Keisi: Po normale se gjithë ajo dashuria e madhe” blla blla” ku ishte dhe mesa duket ai u kënaq iu bë qejfi shumë që unë i thashë po e mbyllim.

Ti e ke ironizuar disa here Kristin dhe ne e kishim të vështire të kuptonim a je pro apo kundrra tij si qëndron e vërteta?

Shiko unë kurrë nuk kam qenë kundra tij por doja shumë ta ngacmoja të kisha një reagim.

Cila ndikoj më shumë në marrëdhënien me Kristin hyrja e Sabianit apo e lorencit?

Asnjëra sepse unë nga babi e mora konfirmimin për lidhjen nuk kisha pse ta mbyllja por me zemrën nuk luhet, por nuk e ndjeja më të njëjtin pëlqim jam shumë e përkëdhelur dua të me vinë mbrapa, po nuk e shijova sepse kisha shumë mendime në kok ne po njiheshin ata na thoni jo po pse nuk putheni pse nuk… nuk me lan ta shijoja me mire të kishte vazhduar si ne fillim por..