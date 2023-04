Fotot / Yllka Mujo me qese në duar duke bërë pazar, si duket aktorja në përditshërinë e saj! Veshur ‘casual’ dhe me syze dielli

Nëse ju qëllon rruga nga qendra e Tiranës, me gjasa do të ndesheni me aktoren e famshme Yllka Mujon.









Shpeshherë do ta shihni me mbesën e vogël, Geraldinën, shpesh me ish-bashkëshortin, Gjergjin, por natyrisht që edhe këto poza janë më se normale për të.

Por këtë radhë është fotografuat teksa sapo ka bërë pazaret për shtëpinë. Me qese në duar, flokët e mbledhura, syze dielli dhe një veshje ‘casual’, Yllka duket tamam si çdo grua tjetër shqiptare, që ka angazhime familjare, e ndër to edhe bërja e pazarit.

Nuk kanë qenë të rralla edhe rastet kur në media është folur edhe raportin e mirë që aktorja ka me ish-bashkëshortin e saj. Aktorja e njohur Yllka Mujo dhe Gjergj Zaharia i kanë dhënë fund martesës së tyre që në vitet ‘90.

Dhe pse të ndarë, ish-çifti kanë ruajtur përherë një marrëdhënie të mirë me njëri-tjetrin dhe fëmijët e tyre, Amos dhe Elia Zaharia. Edhe sot e kësaj dite, dyshja shfaqen në çdo eveniment së bashku si një familje.

Si Yllka, ashtu dhe Gjergji, janë edhe gjyshërit e dedikuar për Geraldinën, që duket se kalon shumë kohë me ta, pas angazhimeve që Princi dhe Princesha kanë.