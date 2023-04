Gënjeshtra që u jep meshkujve pikë shtesë – Nuk ka të bëjë (vetëm) për gjatësinë

Duket se gënjeshtra nuk e bën vetëm hundën e Pinocchios më të madhe, por edhe disa dimensione fizike te meshkujt, sipas një studimi skandinav të publikuar së fundmi në Frontiers in Psychology. Studiuesit nga Departamenti i Menaxhimit në Universitetin e Agder në Norvegji dhe Departamenti i Ekonomisë në Universitetin Bujqësor të Suedisë gjetën diçka pothuajse të pritshme: mashkulli mesatar do t’i shtojë diçka “më shumë” përmasave trupore të lidhura me mashkullorinë.









Të vërteta më të mëdha për disa centimetra

Nëpërmjet një kampioni të popullsisë prej 191 danezësh, të cilëve iu kërkua t’u përgjigjen pyetësorëve në internet në lidhje me gjatësinë, peshën, gjendjen fizike dhe madhësinë e penisit, studiuesit donin të përcaktonin nëse një mashkull mesatar zgjedh të paraqesë dimensione më të mëdha se ato aktuale në madhësi – tregues të mashkulloritetit dhe nëse po në çfarë mase, duke i krahasuar përgjigjet me mesataret për popullatën e përgjithshme.

Analiza e të dhënave tregoi se kishte pak ose aspak ndryshime në peshë dhe fitnes, duke e paraqitur veten si pak më shumë atletikë se mesatarja. Gjërat, megjithatë, dukej se ndryshonin në përgjigjet ndaj madhësisë së penisit (të relaksuar dhe në ereksion) dhe më pak ndaj lartësisë, me përgjigjet që tregojnë se realiteti mund të “zgjerohet” me disa pika, si horizontalisht ashtu edhe vertikalisht.

Sipas studiuesve, ndryshimi më ekstrem u pa në madhësinë e penisit në ereksion, me përgjigjet e pjesëmarrësve që treguan se ishte 21.1% (ose 3.14 cm) më i madh se mesatarja zyrtare daneze prej 18.02 milionë, pra kundrejt 14.88 milionë.

Në lidhje me gjatësinë, pjesëmarrësit rezultuan të jenë rreth 2 centimetra më të gjatë se mesatarja zyrtare (1,82 m kundrejt 1,80 m), një ndryshim prej rreth 1%.

Pothuajse një metër

Në fazën fillestare, studimi përfshiu 224 burra të cilët u larguan pas disa përgjigjeve ekstreme që mund të kishin anuar rezultatet. Siç raportuan studiuesit, studimi përjashtoi burrat që raportuan një lartësi më të vogël se 1.47 m ose më të madhe se ajo e listuar në Librin e Rekordeve Botërore Guinness (2.72 m).

Gjithashtu u përjashtuan një burrë që raportoi një madhësi zero për penisin e tij të dobët dhe 26 të tjerë që raportuan një penis më të madh se rekordi botëror prej 34 cm, në krye nga pjesëmarrësi “super i përshtatshëm”, i cili tha se penisi i tij ishte pothuajse 1 m (9.oo cm). ), 50 herë më i madh se penisi i një elefanti të rritur, i cili gjithashtu konsiderohet si kafsha tokësore më e pajisur.

Më shumë para, më pak keqardhje

Studiuesit përmendën gjithashtu një qëllim të dytë kyç të studimit, nëse shpërblimet e ndryshme monetare mund të zvogëlojnë deklaratat e rreme. Në të vërtetë, ata që morën një shpërblim më të vogël monetar kishin shumë më shumë gjasa të raportonin një madhësi penis në ereksion më të madh se rekordi botëror prej 34 cm (7.7%) si dhe në një gjendje të relaksuar (9.1%).

Duke komentuar sa më sipër, studiuesit ia atribuan gjetjet pjesërisht faktit që burrat dhe, në një farë mase, gratë duket se barazojnë më të mëdhenjtë me më të mirët dhe deklaruan:

“Së pari, gjetjet tona zbulojnë se të dhënat mbi treguesit fizikë të maskulinitetit të bazuara në vetë-raportime mund të mos jenë domosdoshmërisht të besueshme dhe për këtë arsye duhet të interpretohen me shumë kujdes, pasi meshkujt në përgjithësi e ekzagjerojnë madhësinë e tyre në matje të tilla. […] Rezultatet tona sugjerojnë se të dhënat personale – treguesit e maskulinitetit mund të mblidhen në mënyrë të besueshme vetëm në laborator, ku kushtet mund të kontrollohen plotësisht. […] Megjithatë, një zgjidhje për reduktimin e ekzagjerimit të përgjigjeve duket se janë shpërblimet më të larta monetare’.