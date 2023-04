Ja si parashikohet të jetë moti për sot 16 prill

Edhe pse jemi në stinën e pranverës, moti në vendin tonë ka qenë i paqëndrueshëm. Për këtë të dielë, parashikohet një mot kryesisht i vranët, por nuk do të mungojnë as intervalet e shkurtra me diell.









Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme përgjatë gjithë ditës.

“Për ditën e Diel moti parashikohet kryesisht i vranët por nuk do të mungojnë edhe intervalet e shkurtra me diell. Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme përgjatë gjithë ditës me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave”, thuhet në njoftimin e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak.