“Alarm” nga CEO i Google: Inteligjenca artificiale ka nevojë për kontroll si armët bërthamore!

Shefi ekzekutiv i Google tha se shqetësimet e tij për inteligjencën artificiale “e mbajnë atë zgjuar natën”, duke shtuar se teknologjia mund të rezultojë “shumë e dëmshme” nëse zhvillohet në mënyrë të gabuar.









Sundar Pichai bëri thirrje gjithashtu për një kuadër rregullator global për inteligjencën artificiale, të ngjashme me atë për kontrollin e armëve bërthamore. Kreu i Google thekson gjithashtu se konkurrenca në industrinë e teknologjisë mund të lërë mënjanë shqetësimet për çështjet e sigurisë.

Në një intervistë në CBS’ 60 Minutes, Pichai tha se qeveritë do të duhet të gjejnë korniza globale rregullatore krahas zhvillimit të sistemeve të AI.

Sipas The Guardian, muajin e kaluar mijëra ekspertë, studiues dhe avokatë të inteligjencës artificiale, përfshirë Elon Musk, kërkuan një “pauzë” gjashtëmujore në zhvillimin e teknologjisë së fuqishme AI.

Kompania mëmë e Google, Alphabet, zotëron kompaninë e inteligjencës artificiale me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, DeepMind. Google tashmë ka lançuar një chatbot të inteligjencës artificiale, Bard, duke u përpjekur t’i ‘përgjigjet’ ChatGPT.

Pichai thekson se AI mund të shkaktojë probleme për shkak të potencialit për keqinformim. “Me inteligjencën artificiale, do të jetë e mundur të krijohet lehtësisht një video ku Scott (i njohur si Scott Pelley, reporteri i CBS që e intervistoi) mund të shihet duke thënë diçka, ose unë duke thënë diçka, që nuk e kemi thënë kurrë. Dhe mund të jetë e vërtetë. Në shkallë sociale mund të shkaktojë dëme të mëdha”.

Kreu i Google ka argumentuar se versioni i teknologjisë së tij të inteligjencës artificiale që tashmë është i disponueshëm për publikun, përmes chatbot Bard, është i sigurt. Ai shtoi se Google është përgjegjës dhe nuk lëshon versionet e avancuara të Bard për publikun për testim.

I pyetur nga gazetari i CBS pse Google e lëshoi ​​Bard-in ndërsa nuk e kuptonte plotësisht se si funksionon, Pichai u përgjigj: “Më lejoni ta them kështu. Unë nuk mendoj se ne as e kuptojmë plotësisht se si funksionon mendja e njeriut”.

Pichai pranoi se shoqëria nuk duket e gatshme për përparimet e shpejta në inteligjencën artificiale.”Duket se ka një mospërputhje” midis shkallës me të cilën shoqëria mendon dhe përshtatet me ndryshimin në krahasim me ritmin me të cilin po zhvillohet inteligjenca artificiale. Megjithatë, ai shtoi se “të paktën njerëzit kanë filluar të kuptojnë më shpejt rreziqet e tij të mundshme”.

Gazeta Shqiptare