Cara bashkon opozitën në Durrës, Duka: Demokratët do shkojnë në zgjedhje të bashkuar!

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për bashkinë e Durrësit në “Lokalet” e 14 majit, Igli Cara, ka siguruar edhe mbështetjen e Partisë Agrare Ambientaliste.









Kryetari i kësaj partie Agron Duka, në fjalën e tij në takimin e organizuar nga opozita në këtë qytet, shprehu besimin tek fitorja e Carës, i cili sipas tij ai është një kandidat me integritet.

“Së bashku me specialistët e PAA ai ka përgatitur programin. Ne e mbështesim zotin Cara sepse besojmë se pushteti ynë është real dhe ajo që është më e rëndësishmja është se zoti Cara është njeri me integritet që do të jetë në shërbim të qytetarëve. Situatë e opozitës në këto zgjedhje është e komplikuar, por në Durrës kemi një situatë krejt tjetër. Në Durrës Demokratët do të shkojnë të bashkuar në këto zgjedhje.

Unë nuk jam shumë entuziast si natyrë, por kam besim në fitoren e zotit Cara. Mesazhin e bashkimit opozitar duhet ta përcjellim kudo. Gara për Durrësin është gara për qytetin e dytë më të rëndësishëm në vend. Dëmet në Durrës janë të dukshme. Hapësira të gjelbërta janë kthyer në sheshe ndërtimi. Dështimi me Velierën, jo vetëm që ishte një investim i gabuar, por rezulton se sot nuk ka asnjë vlerë estetikë për qytetin.

Trafiku i rënduar, sidomos gjatë sezonit turistik, me qëllimin e vetëm për të hedhur beton për qëllime përfitimi. Nuk ka parqe të gjelbërta e kënde lojërash”, u shpreh Duka.