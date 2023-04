Divorcet e larta tek profesioni i mjekut, flet Sallabanda: 80% e kolegëve në Barcelonë u ndanë dhe u martuan me…

Neurokirurgu, Kita Sallabanda ka deklaruar se 80% e mjekeve në Barcelone, ku ai punon janë twë divorcuar.









Sipas një studimi ka rezultuar se ka një numër të shtuar të mjekeve që ndahen nga partneret e tyre.

Në Euronews, neurokirurgu shqiptar solli disa nga eksperienca e tij personale në vendet ku ai ka ushtruar profesionin e tij, teksa tha se një kolegu të cilin e la gruaja, pasi u dashurua me trajnerin e fiskulturës.

“Unë bëra specializimin e neurokirurgjisë në Barcelonë, dhe në shërbimin e neurokirurgjisë ku unë punoja, 80% e neurokirurgëve ishin të divorcuar ose u divorcuan pas martesës dhe u martuan me njerëz të tjerë. Dikush me një infermiere, dikush me një mjeke dhe disa të tjerë me persona jashtë profesionit.

Ishte dhe rasti i një kolegut tim të cilin e la e shoqja dhe u martua me trajnerin që bënte fiskulturë.

Ndodh që mjekët të dashurohen dhe me pacientet, por janë raste më të shkëputura pasi nuk të lejon etika profesionale”, tha ai.

Sa i përket çelsit të suksesit të martesës së tij mjeku tha se mund të jetë për shkak të faktit se ai dhe bashkëshortja janë të dy mjekë.

Një nga faktorët kyç të divorceve të larta të mjekëve në botë, ndoshta është angazhimi i madh i kohës që ata shpenzojnë në punë, duke lënë pas dore familjen.