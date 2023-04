FBI arreston dy persona që vepronin si agjentë të qeverisë kineze në SHBA

Kina thotë se “qendrat e saj të shërbimit” në mbarë botën ndihmojnë shtetasit kinezë me çështjet e dokumenteve dhe drejtohen nga vullnetarë, por autoritetet e SHBA dhe të tjera thonë se ato janë poste të paligjshme të policisë.









Dy persona janë arrestuar nga FBI me pretendimet se kanë ndihmuar në funksionimin e një stacioni policor të paligjshëm për qeverinë e Kinës në Manhatanin e poshtëm, thonë një palë zyrtarë të lartë të zbatimit të ligjit.

Të dy akuzohen për komplot për të vepruar si agjentë të qeverisë kineze, thanë burimet.

Përveç ankesës së Nju Jorkut, thanë burimet, dy ankesa të tjera u depozituan në Uashington – një kundër 34 anëtarëve të Byrosë Komunale të Sigurisë Publike të Pekinit dhe një tjetër kundër një grupi prej 10 personash që përfshin tetë zyrtarë të qeverisë kineze.

Fije e përbashkët në tre ankesat – se të dyshuarit dyshohet se kanë punuar për të frikësuar, ngacmuar dhe kërcënuar shtetasit kinezë të “kërkuar” brenda Shteteve të Bashkuara.

Nëntorin e kaluar, FBI tha se ishte në dijeni se Kina po operonte de facto një stacion policie në Manhattan, jashtë procedurës apo autoritetit të duhur, si pjesë e rrjetit global të postave të tilla. Ai pasoi një hetim të shtatorit 2022 nga një organizatë joqeveritare, Safeguard Defenders , e cila raportoi se kishte dhjetëra qendra të tilla në mbarë botën që kryenin operacione policore.

Zyrtarët kinezë e dënuan atë karakterizim, duke thënë se “qendrat e shërbimit” drejtoheshin nga vullnetarët dhe nuk kishin asnjë lidhje me policinë. Por New York Times raportoi në janar se media shtetërore kineze i kishte përshkruar në mënyrë eksplicite qendrat si objekte policie, që vepronin në vende të tjera pa bashkëpunuar me autoritetet lokale. The Times gjithashtu raportoi se FBI kishte kontrolluar objektin e East Broadway në vjeshtën e vitit 2022.