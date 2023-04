“Kam një vit pa puthur vajzën”, Rudina Dembacaj i përgjigjet akuzave të ish-bashkëshortit

“Kam një vit pa puthur vajzën”. Kjo ishte deklarata që bëri ish-bashkëshorti i Rudina Dembacajt që bëri xhiron e rrjetit. Në lidhje me këtë deklaratë ka reaguar aktorja e njohur Dembacaj, e cila nuk zgjodhi ta komentonte drejtpërdrejtë, por e cilësoi si diçka vetëm për t’u bërë lajm dhe në një mënyrë të përflitet.









E pyetur në emisionin “E Diell”, në rubrikën “S’e luan as topi”, Rudina la të kuptohet se emri i saj po përdoret nga ish-bashkëshorti që ky i fundit të tërheqë vëmendjen e mediave. “Zemra ime kur një person meriton të bëhet lajm nuk duhet të citohet emri i Rudina Dembacaj që lajmi të lexohet. Nëse dikush është personazh publik dhe prodhon lajme le ti prodhojë”, i tha ajo gazetarit.

Më herët, Aleksandër Varfaj tha se nuk ka kontakt me vajzën e tij, Viktorian dhe se ka një vit që nuk e ka takuar. “Një vit pa të puthur. Do të rritesh e do të sqaroj gjëra që nuk ia uroj askujt. Më ka marrë malli”, shkruante ai krah një fotoje me të voglën.